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Sakarya'da Vantrilok Eğitimi Alan İlkokul Öğrencisi Yeteneğini Geliştiriyor

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Sakarya'da vantrilok eğitimi alan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Elvin Naz Mansur, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' çerçevesinde karnından konuşanların (vantrilok) kuklalar aracılığıyla anlattığı hikayelerden etkilendi. Mansur, kuklası 'Ece'ye verdiği sesle arkadaşlarıyla eğitici oyunlar oynamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 23 Nisan'da buluşan Mansur, sınıf öğretmeni olmak istediğini söyledi.

Sakarya'da vantrilok eğitimi alan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Elvin Naz Mansur, yeteneğini geliştirmek için çalışıyor.

9 yaşındaki Mansur, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" çerçevesinde karnından konuşanların (vantrilok) kuklalar aracılığıyla anlattığı hikayelerden etkilendi.

Bu alanda eğitmenlik yapan annesi Pakize Mansur ve Serdivan Çevre Dostu Anaokulu öğretmeni Emine Coşkuntürk ile çalışmalara başlayan Mansur, kuklası "Ece"ye verdiği sesle arkadaşlarıyla eğitici oyunlar oynamaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eşliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda akranlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuk olan Mansur, yeteneğinden bahsetme ve kuklasının tanıtma imkanı buldu.

Elvin Naz Mansur, AA muhabirine, voleybol ve matematik başta olmak üzere tüm dersleri çok sevdiğini söyledi.

Kuklası "Ece"nin biraz küçük olduğunu dile getiren Mansur, "Her şeyi birlikte öğreniyoruz. Ağzımı kıpırdatmadan karnımdan konuşarak Ece'ye ses veriyorum. Birlikte şarkılar, şiirler söylüyor, oyunlar oynuyoruz." dedi.

"En çok zorlandığım nokta Ece'nin ses tonunu yakalamaktı"

Mansur, annesi ve Emine öğretmenden dersler aldığını anlatarak, "Öğretmenler çocukları kuklalarla buluşturuyor. Bu sene 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nde yine çocukları kuklalarla buluşturdular. Hikayeler okuyarak yeni kelimeler öğrendiler. Ben de onları takip ederken ilgi duymaya başladım." diye konuştu.

Öğretmenlerinin kendisine yeteneğinin olduğunu söylemesinin ardından çalışmalara başladığını belirten Mansur, sürekli nefes egzersizleri yaptığından bahsetti.

Mansur, en çok zorlandığı noktanın Ece'ye verdiği ses tonunu yakalamak olduğuna değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 23 Nisan'da buluşan Mansur, şöyle devam etti:

"Çok mutlu oldum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bizlere, kendimizi mutlu hissedeceğimiz yerlerde çalışmamız için tavsiyede bulundu. Çok heyecan verici bir andı, çok güzeldi. Her anı özeldi ama en çok mutlu olduğum an, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Ece'yi eline almasıydı."

Karnından konuşma yeteneğini geliştirmeye çalıştığını belirten Mansur, sınıf öğretmeni olmak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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