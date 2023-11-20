Van Gogh Yaşıyor Sergisi

Van Gogh resimlerinin büyük ekranlara, duvarlara, kolonlara ve hatta zemine yansıtıldığı 'Van Gogh Yaşıyor' adlı sergide ziyaretçilere panoramik bir görsel deneyim sunuluyor.

Van Gogh resimlerinin büyük ekranlara, duvarlara, kolonlara ve hatta zemine yansıtıldığı "Van Gogh Yaşıyor" adlı sergide ziyaretçilere panoramik bir görsel deneyim sunuluyor.

LİLLESTROM, 20 Kasım (Xinhua) -- Norveç'in Lillestrom bölgesinde 14 Kasım 2023-11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenen "Van Gogh Yaşıyor" adlı sergi, ünlü post-empresyonist ressam Vincent van Gogh'un çalışmalarının gösterildiği çok duyulu bir sanat gösterisi olma özelliğini taşıyor.

Lillestrom, Norveç'in başkenti Oslo'nun yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.

Bu sergide orijinal Van Gogh tabloları sergilenmiyor. Bunun yerine, Van Gogh'un eserlerini sergilemek için yüksek teknolojili, sürükleyici bir yaklaşım kullanılıyor. Resimler büyük ekranlara, duvarlara, sütunlara ve hatta zemine yansıtılarak panoramik bir görsel deneyim sunuluyor.

Sergideki görsel şölene eşlik etmek üzere özenle seçilen film müziği ve ses efektleri ise deneyimin duygusal ve duyusal etkisini artırıyor.

1853 yılında doğan Hollandalı post-empresyonist ressam Van Gogh'un hayatı ve sanatsal yolculuğu tüm dünyanın merakını cezbediyor. Ünlü ressam 1890 yılında henüz 37 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.