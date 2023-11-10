Van'da Atatürk'ü Anma Günü Programı Düzenlendi

Van'da, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Beşyol Meydanı'ndaki valilik bahçesinde düzenlenen tören, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen'in Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Van Devlet Tiyatrosu salonunda devam etti. Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon gösteriminin ardından resim, şiir, kompozisyon ve koşu yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Mini konser ve şiirlerin okunmasıyla devam eden program, oratoryo ile sona erdi. - VAN