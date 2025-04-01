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Vali Yardımcısı Çelik, Bayramda Çocuklar ve Yaşlıları Unutmadı

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Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuk evleri, engelsiz yaşam merkezi ve yaşlı yaşam evlerini ziyaret ederek orada kalanların bayramını kutladı ve hediyeler dağıttı.

Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, çocuk evleri, engelsiz yaşam merkezi ve yaşlı yaşam evlerinde kalanları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Vali yardımcısı Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Aykut ile Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Yaşlı Yaşam Evi'ni ziyaret etti.

Çelik, buradaki çocuk ve yaşlılarla bir süre sohbet edip hediyeler verdi, bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Kültür Sanat
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