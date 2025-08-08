Vali Hulusi Şahin, Patara ve Ksanthos Antik Kentlerinde İncelemelerde Bulundu

ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, Kaş ilçesinde yer alan Patara ve Ksanthos antik kentlerinde incelemelerde bulundu.

Vali Hulusi Şahin, Kaş ilçesinde yer alan ve Likya uygarlığının önemli yerleşimlerinden olan Patara ve Ksanthos antik kentlerinde incelemelerde bulundu. Tarihi mirasın korunması ve kültürel turizmin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Şahin, incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL EDEN BİR ÇALIŞMA

Patara Antik Kentinin, dünyanın en önemli liman kentlerinden biri olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Burada yer alan deniz feneri ise dönemin en ikonik ve sembolik yapılarındandır. Birinci yüzyılda inşa edilen bu yapı, 1480'li yıllara kadar ayakta kalmayı başarmıştır. 2005 yılında kazı çalışmalarında yapının temeli bulunmuş ve son 5 yılda valiliğimizin koordinesinde, Akdeniz Üniversitesi ile yapılan iş birliği sonucunda tüm dünyaya örnek teşkil eden bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında tüm taşlar tek tek çıkarılmış, yapı önce dijital ortamda oluşturulmuş ve ardından titiz restorasyon süreci başlatılmıştır. Kullanılan taşların yüzde 90'ı orijinal, bu yönüyle proje dünya arkeoloji literatürüne önemli bir katkı sunmuşturö ifadelerine yer verdi.

Ziyaretlerinde Vali Hulusi Şahin'e, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, arkeologlar ve basın mensupları eşlik etti.

Haber-Kamera: Antalya,