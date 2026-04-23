Çocuklardan anlamlı "bayrak" vurgulu çalışma

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu İlkokulu'nda düzenlenen 'Çocuk Bayramı ve Bayrak' temalı etkinliğe katılan Vali Aydın Baruş, öğrencilerin tasarladığı Türk Bayrakları sergisini gezerek eserleri inceledi ve öğrencileri tebrik etti.

Vali Aydın Baruş, Yakutiye ilçesinde bulunan Kültür Kurumu İlkokulu'nda düzenlenen "Çocuk Bayramı ve Bayrak" temalı etkinliğe katıldı.

Sınıf öğretmeni Zeynep Özkaya Fidan rehberliğinde yaklaşık 1 ay süren çalışmada, 4-A sınıfındaki 27 öğrenci; ceviz kabuğu, fasulye, kağıt parçaları, pet bardaklar, balonlar ve çeşitli atık malzemeleri kullanarak birbirinden anlamlı Türk Bayrakları tasarladı.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Öğrencilerimizin öğretmenleri nezaretinde hazırladığı el emeği, göz nuru eserlerden oluşan sergiyi gezen Valimiz Baruş, çalışmaları tek tek inceleyerek öğrencilerimizden bilgi aldı. Ortaya konulan eserleri büyük bir beğeniyle karşılayan Sayın Valimiz, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik etti" denildi. - ERZURUM

İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Geminin el değiştirme görüntüleri yayınlandı
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu

O ilimizde yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti

15 yaş altı çocuklar dikkat! Artık sizlere yasak
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Ege Bölgesi'ndeki 8 il için yatırım seferberliği

Bir bölgeye dev teşvik paketi! 8 il için yatırım seferberliği başladı
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü

Katil 18 yıl sonra cezaevinde bulundu! Hiç beklemediği detay ele verdi