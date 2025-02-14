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Uzungöl'ü Buz Tabakası Kapladı, Ziyaretçiler Manzaraya Hayran Kaldı

Uzungöl'ü Buz Tabakası Kapladı, Ziyaretçiler Manzaraya Hayran Kaldı
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Doğu Karadeniz'in turistik mekanı Uzungöl, soğuk hava nedeniyle büyük bir buz tabakasıyla kaplandı. Ziyaretçiler, gölün beyaza bürünmüş manzarasını keyifle izledi ve fotoğraflar çekti.

Doğu Karadeniz'de turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında gelen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün yüzeyinin büyük kısmı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Bölgede yaşanan soğuk hava ve kar yağışı, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de etkisini gösterdi.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle gölün yüzeyinin büyük kısmı buz tuttu. Buz yüzeyinin üzerine kar yağması sonucu göl beyaza büründü.

Doğayla baş başa sakin bir gün geçirmek için Uzungöl'e gelen ziyaretçiler, yüzeyi buz tutmuş gölün fotoğrafını çekerek manzarayı izledi.

Eskişehir'den Trabzon'a gelen Kazakistanlı öğrenci Nurgül Süleymanova, Uzungöl'ü çok beğendiğini belirterek, "Böyle güzelliği, manzarayı görmek çok harika. Böyle bir güzellikte yaşayan Trabzonlular çok mutlu." ifadelerini kullandı.

Rus öğrenci Renata Safiyullina da Uzungöl'e geçen yıl da geldiğini anlatarak, "Burada durmak, bu manzaraya bakmak gerçekten çok güzel. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Geçen yıl tam bugün gelmiştim. Böyle kar yoktu ama şimdi çok güzel olmuş." dedi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Kültür Sanat
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