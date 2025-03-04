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Usta Sanatçı Edip Akbayram Son Yolculuğuna Uğurlandı

Usta Sanatçı Edip Akbayram Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Usta sanatçı Edip Akbayram, 2 Mart 2025'te, zatürre sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen anma töreninin ardından Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilirken, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim törene katıldı.

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde, 52 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zatürre sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle 4 Ocak'ta hastaneye kaldırılan sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Usta Sanatçı Edip Akbayram Son Yolculuğuna Uğurlandı

CEMAL REŞİT REY'DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Edip Akbayram için Harbiye'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir anma töreni düzenlendi. Törene ailesi, sanat dünyasından birçok isim ve sevenleri katıldı. Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram ve torunu Lavin, duygusal anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı.

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Anma töreninin ardından Edip Akbayram'ın cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törende sanatçının ailesi ve sevenlerinin yanı sıra, siyasetten ve sanat dünyasından önemli isimler de hazır bulundu.

Cenazeye, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Üç siyasi isim, cenaze sonrası yaptıkları ortak açıklamada Edip Akbayram'a rahmet diledi.

Usta Sanatçı Edip Akbayram Son Yolculuğuna Uğurlandı

SANAT DÜNYASINDAN BÜYÜK KAYIP

Edip Akbayram, uzun yıllar boyunca Anadolu rock ve protest müziğin önemli temsilcilerinden biri olarak anıldı. Sanatçının vefatı, Türkiye'nin kültürel mirası açısından büyük bir kayıp olarak değerlendirildi. Sevenleri, şarkılarıyla onu yaşatmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Kültür Sanat
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