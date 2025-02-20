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Usta oyuncu Emin Gümüşkaya son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Emin Gümüşkaya son yolculuğuna uğurlandı
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya, Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yapımcı ve yönetmen Birol Güven ise Gümüşkaya'nın 'Çocuklar Duymasın'daki Seyyar Tayyar karakterini çok sevdiğini ifade etti.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. Vefat eden oyuncu için Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'nda tören düzenlendi.

Gümüşkaya'nın cenazesi törenin ardından öğle namazını müteakip Emirsultan Mezarlığı'na defnedilecek. Törene; Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, yapımcı ve yönetmen Birol Güven, Gümüşkaya'nın ailesi ve sevenleri katıldı. törende Çocukları Emin, Uğur ve Zübeyde Gümüşkaya taziyeleri kabul etti.

Usta Oyuncu Emin Gümüşkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

"RUHU ŞAD OLSUN"

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, "Emin Gümüşkaya hakkında bildiğim en büyük özelliği Türk tiyatrosuna yetiştirmiş olduğu gençlerdir. Özellikle gençlik kurslarıyla beraber yetiştirdikleri şu an emeklilik yaşına geldi. Bir gün buradan göçüp giderken arkamızda 2 tane gözü yaşlı insan bıraktıysak ne mutlu bize. Emin Gümüşkaya, arkasında birçok sevenini gözyaşıyla bıraktı. Biz tiyatrocular hep komik anlarımızla akıllara geliriz. Ruhu şad olsun diyorum" dedi.

"SEYYAR TAYYAR KARAKTERİNİ ÇOK SEVMİŞTİ"

Sinema Genel Müdürü, yapımcı ve yönetmen Birol Güven, "Ben, Emin Gümüşkaya ile 2010'da tanıştım. Tanıştığımızda çok sinirliydi. "Bana hep kötü roller geliyor, ben artık kötü roller oynamak istemiyorum" demişti. O yüzden bizim 'Çocuklar Duymasın'daki Seyyar Tayyar karakterini çok sevmişti. Çünkü eğlenceli tarafını göstermek istiyordu. Senaryoya da çok yardım ediyordu. Bizi gerçekten çok güldürüyordu" ifadelerini kullandı.

Usta Oyuncu Emin Gümüşkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

"BU MESLEĞİ ONDAN ÖĞRENDİM"

Oyuncu Ertuğrul Akkök ise "Kendisinden birçok şey öğrendim. Emin Gümüşkaya prova esnasında çok ciddi bir insandı. Provaları tüm çabamızla bir şeyler öğrenmeye çalışarak geçirirdik. Her prova sonunda espri yapar ve hepimizin bildiği o meşhur gülüşüyle sonlandırırdı. Onun sayesinde bu mesleği öğrendim" şeklinde konuştu.

1996-1998 ve 1999-2001 yıllarında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yapan Gümüşkaya, 2002'de Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rumeysa Aydın - Kültür Sanat
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