Üsküp'te 2. Balkan Şiir Gecesi düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 2. Balkan Şiir Gecesi'ne Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasiler, STK temsilcileri, şairler ve şiir severler katıldı. Program kapsamında Türkçe, Arnavutça, Boşnakça ve Makedonca şiirler okundu.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 2. Balkan Şiir Gecesi gerçekleştirildi.

Program, Türkiye İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle, Kuzey Makedonya merkezli Köprü Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği ve İstanbul merkezli Üsküp Derneği tarafından organize edildi.

Üsküp'teki tarihi Davut Paşa Hamamı'nda gerçekleştirilen programa, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasiler, STK temsilcileri, şairler ve şiir severler katıldı.

Program kapsamında Türkçe, Arnavutça, Boşnakça ve Makedonca şiirler okundu.

Köprü Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Hüsrev Emin, burada yaptığı konuşmada, ilk programı iki yıl önce İstanbul'da yaptıklarını belirterek, programı geleneksel hale getirip Balkanların farklı şehirlerinde düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Emin, "Aslında bu akşam söz sırası şairlerimizde. Sözlerin en güzelini ya da en iyisini, en estetiğini onlar belirtecekler. Herkes kendi ana dilinde belirtecek. Bir şiir ortamından hasretle bu topraklarda var olan iyiliği, barışı, hoşgörüyü ve güzelliği daha da canlandırmak ve daha da geliştirmek tek amacımız." dedi.

Üsküp Derneği Başkanı Naim Aras da basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Burada toplanmamız, Balkanlarda yaşayan bütün kültürlere ait insanları bir araya getirmek ve kardeşliğimizi göstermek içindir. Şiir bazen notalara dökülür, çok güzel bir şarkı çıkar. O şarkının içinde muhakkak bir şiir vardır. Biz de bu notaların içinde olmak için bütün buradaki kardeşlerimizle, hangi milletten, ırktan, dinden olursa olsun beraber olmak için geldik." diye konuştu.

Yazar ve şair Leyla Şerif Emin ise "Bu gibi faaliyetler aslında bizim Balkanlarda yaşayan toplumların daha fazla bir arada olması gerektiğini ve kültürel faaliyetlerde, ortak faaliyetlerde, ortak kültürde buluşmamız gerektiğini aslında amaçlamaktadır. Umarım amacımıza ulaşırız. Daha çok birlikte oluruz, daha çok birbirimizi severiz. Yunus Emre'nin de dediği gibi 'Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.' Balkanların da bu sevgiye ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.