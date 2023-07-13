Üsküdar Meydanı'nda 15 Temmuz Sergisi Açıldı

Üsküdar Meydanı'nda 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan fotoğraflar ile tankların ezdiği bir otomobilin yer aldığı sergi açıldı. Sergi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Üsküdar Belediyesi ile 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlendi.

Üsküdar Meydanı'nda 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan fotoğraflar ile tankların ezdiği bir otomobilin yer aldığı sergi açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Üsküdar Belediyesi ile 15 Temmuz Derneğince hazırlanan "O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisinin açılışı programı, Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Kerim Öztürk'ün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti ve milleti ayakta kaldığı müddetçe 15 Temmuz'u unutmayacaklarını söyledi.

15 Temmuz'daki kahramanlık destanının gelecek nesillere aktarılacağını belirten Turunç, "Hepimiz bu toprakların çocuklarıyız, aynı kültüre sahibiz. Bizim kültürümüzde kıyamete kadar devam edecek bir mücadele var. Bu mücadele milletler arasındaki bir mücadele değil, salt ekonomik bir mücadele değil, yalnızca politik bir mücadele değil, bu bir inancın kavgası. Kıyamete kadar da bu kavga devam edecek." dedi.

Allah sevgisiyle, peygamber aşkıyla, imanla tankların karşısına çıkan insanların 15 Temmuz'da galip geldiğini vurgulayan Turunç, iman edenlerin kıyamete kadar galip geleceğini kaydetti.

15 Temmuz Derneği Kadın Komisyonu Başkanı ve şehit İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk de hain darbe girişiminin 7. yılı vesilesiyle 252 şehidi rahmetle andı, gazilere şükran sundu.

Dernek olarak 15 Temmuz'u gelecek nesillere taşımak için her yıl etkinlikler düzenlediklerini, toplumu bilinçlendirmek için yurt içinde ve dışında çeşitli programlar düzenlediklerini anlatan Arslantürk, FETÖ'nün Türkiye'ye yönelik oluşturmak istediği algıları kırmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

Arslantürk, 15 Temmuz'un sıradan bir darbe girişimi olmadığını belirterek, "15 Temmuz'un ardında 40 yılı aşkın sürede yapılan hesaplar ve hain planlar vardı. FETÖ, sureti haktanmış gibi görünüp kendini kainatın imamı olarak tanıtan bir sapığın öğretileri ile hareket eden kanlı bir terör örgütüdür." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmeyi hedeflediğini aktaran Arslantürk, FETÖ'nün İslam'ı istismar ettiğinin altını çizdi.

Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, şehit yakınları ve gazilerin de katıldığı programda konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından katılımcılarla sergiyi gezen Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, 15 Temmuz'da tankların ezdiği aracın hikayesini katılımcılara ve basın mensuplarına anlattı.

Türkmen, Nilüfer Altaylar'ın 7 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğuyla 15 Temmuz'da eve dönerken TEM Otoyolu Esenler mevkisinde kalabalık dolayısıyla durduğunu, bu sırada tankın aracı ezdiğini, araçta sıkışan 7 yaşındaki Görkem Mert'in vatandaşlarca çıkarıldığını belirtti.

Hilmi Türkmen, FETÖ'nün Türk milletine karşı duyduğu kin ve nefretin bu sergi vesilesiyle bir kez daha görülebildiğini kaydetti.