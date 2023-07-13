Uşak Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli Düzenlendi

Uşak Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Panelde konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, vatandaşların milli iradeye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıktığını vurguladı. Programda ayrıca yönetmen Nazif Tunç ve gazeteci-yazar Bedir Acar da konuşma yaptı.

Uşak Üniversitesi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında panel düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik öncesinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Bilal Tiryakioğlu tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Kısa film gösterimi ardından konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 15 Temmuz gecesinde vatandaşların milli iradeye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıktığını söyledi.

Vatandaşların ülkesi için tankların önüne geçerek canlarını hiçe saydığını belirten Savaş, "15 Temmuz gecesi milletimiz meydanlarda, sokaklarda, köprülerde demokrasi nöbeti tutarak tanklara, uçaklara ve silahlı saldırganlara meydan okudu. O gece, gözlerinde vatan sevgisi ve özgürlük aşkı parlayan yüce Türk milleti tarih yazdı. Üstesinden gelinmez gibi görünen engelleri aştı ve demokrasimize sahip çıktı." diye konuştu.

Programda yönetmen Nazif Tunç ile gazeteci ve yazar Bedir Acar birer konuşma yaptı.

Etkinliğin son bölümünde de fotoğraf sergisi açıldı.

Panele, Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Uşak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Kurnaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, 15 Temmuz'da şehit olan polis Mehmet Çetin'in babası Hüseyin Çetin ve diğer ilgililer katıldı.