Uşak'ta 5. Uluslararası Tiyatro Festivali Başladı

Uşak'ta bu yıl 5.'si düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Uşak Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival için kortej yürüyüşü düzenlendi. Festival kapsamında birçok etkinlik ve söyleşi gerçekleştirilecek.

Uşak'ta bu yıl 5.'si düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Uşak Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 18-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 5. Uluslararası Tiyatro Festivali için kortej yürüyüşü düzenlendi.

Kortej yürüyüşü için Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplanan vatandaşlar, bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe, sinema ve tiyatro sanatçıları Zihni Göktay, Cemal Hünal, Mehmet Pala ve Merve Sevi de katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programında konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Belediyesi Şehir Tiyatroları eserlerinin halk tarafından ilgiyle takip edildiğini söyledi.

Gençleri sanatla buluşturmak ve sanata karşı ilgilerini arttırmak için belediye olarak birçok çalışma yürüttüklerini aktaran Çakın, Uşaklıların, kentte sergilenen her oyunda salonları tıklım tıklım doldurduğunu ifade etti.

Her sene tiyatro festivalini daha da geliştirmek için mücadele verdiklerini belirten Çakın, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı tiyatro festivaliyle daha da zenginleştirmek, güçlendirmek hele ki böyle değerli sanatçılarımızı Uşak'ta misafir etmek, sanatseverlerimizle, tiyatroseverlerimizle buluşturabilmek, genç tiyatrocularımıza ilham olmalarını sağlamış olmak bizi ayrıca mutlu ediyor. Her sene üzerine biraz daha koyarak tiyatro festivalimizi geliştiriyoruz. Bu sene uluslararası anlamda değişik ülkelerden, Balkanlar'dan çok güzel oyunlarımızı ağırlıklı olarak amfi tiyatroda güzel sıcak havanın da tadını çıkartarak izleme fırsatında olacağız."

Uşak Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Murat Çubukçu moderatörlüğünde Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, tiyatro ve sinema sanatçıları Zihni Göktay, Cemal Hünal, Mehmet Pala, Merve Sevi ve Gazeteci-Yazar Hasan Çakmak'ın katılımıyla söyleşi düzenlendi.