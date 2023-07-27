Samsun'un Kavak ilçesinde yaşayan Mesut Sökmen, unutulmaya yüz tutan bakır işçiliğini yaşatmaya çalışıyor. Kendisine gelen ham bakır levhaları işleyerek birer sanat eserine dönüştüren Sökmen, aynı zamanda eski bakırların bakım ve onarımlarını da yapıyor. Hedefi, Kavak'ta bu işçiliği geliştirmek ve büyütmek.

Unutulmaya yüz tutan bakır işçiliği mesleğini sürdürüyor

SAMSUN Samsun'un Kavak ilçesinde yaşayan Mesut Sökmen (35), unutulmaya yüz tutan bakır işçiliğini yaşatmaya çalışıyor.

Kavaklı Mesut Sökmen, son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve geleneksel el sanatları arasında yer alan bakır işçiliğini yaşatıyor. Mesut Sökmen kendisine gelen ham bakır levhaları işliyor, o levhalara şekil verip birer sanat eserine dönüştürüyor. Bakır saatler, semaver, şamdan, tabaklar ve kişiye özel her türlü istenilen ürünü yapan Sökmen, "Bu iş sabır, emek ve göz nuru isteyen bir sanat dalı. Bende Kavak'ta bu mesleği yaşatmaya çalışıyorum" dedi.

Bir yandan ailesinin geçimini sağlamak, bir taraftan da unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği gelecek nesillere taşımaya çalıştığını belirten Mesut Sökmen," Çocukluğumdan beri bu mesleğe ilgim vardı. O nedenle işimi çok seviyorum. Bu arada vatandaşlarımızın atalarından, dedelerinden kalma evlerinde ki eski bakırlarında bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Bakır elimizde dövdükçe güzelleşen ve şekil alan bir maden. İşledikçe ortaya çıkan eser beni inanılmaz mutlu ediyor. Bir çalışmamız ortalama 6-7 saat sürüyor. Her ürün ayrı ayrı özenle işlendiği için oldukça zaman ve emek alıyor. Hedefim Kavak'a bu işçiliği geliştirmek ve büyütmek. Vatandaşlarımızın da yaptığımız işlerimizi gelip görmelerini hatta üretim aşamaları izleyerek bu mesleği sevmelerini, ilgi duymalarını sağlamayı amaçlıyorum" diye konuştu.