Ünlü Sanatçılar Samsun'da Gençlik Festivali'nde Sahne Aldı

Ünlü sanatçılar Edis, Ceza ve Güneş, Samsun'da düzenlenen Gençlik Festivali'nde sahneye çıkarak müzik dolu bir gece yaşattı. Binlerce müzikseverin bir araya geldiği festivalde, Edis, Ceza ve Güneş'in sevilen şarkılarıyla eğlendi.

Samsun'da Edis, Ceza ve Güneş rüzgarı esti

SAMSUN - Ünlü sanatçılar Edis, Ceza ve Güneş Samsun'da düzenlenen 'Gençlik Festivali'nde sahneye çıkarak müzik dolu bir gece yaşattı.

Samsun'da düzenlenen gençlik festivali, binlerce müzikseveri bir araya getirdi. İlkadım ilçesi Sevgi Gölü yanındaki alanda kurulan sahnede binlerce kişi; Edis, Ceza ve Güneş'in sevilen şarkılarıyla eğlendi. İlk olarak sahneye Güneş çıktı.

Ardından sahne alan Türk pop müziğinin ünlü yıldızı Edis, "Benim Ol", "Martılar", "Yalancı", "Perişanım" gibi sevilen şarkılarını sevenleriyle beraber hep birlikte söyledi.

Türk rap müziğinin öncü sanatçılarından Ceza ise "Sizlerle Samsun'da buluşmak muhteşem. Bu kalabalığı ve coşkunuzu hiç unutmayacağım" diyerek Samsunluları selamladı. Ceza konserde; "Yerli Plaka" ve "SusPus" başta olmak üzere popüler eserlerini müzikseverlerle tek bir ağızdan seslendirdi.