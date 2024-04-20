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Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu, 8'nci ölüm yıldönümünde anıldı

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Ünlü müzisyen, besteci, söz yazarı ve aranjör Atilla Özdemiroğlu, vefatının yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma programına Özdemiroğlu'nun ailesi ve Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından düzenlendi.

Ünlü müzisyen, besteci, söz yazarı ve aranjör, MESAM'ın eski başkanlarından Atilla Özdemiroğlu, aramızdan ayrılışının 8'nci yılında Zincirlikuyu Mezarlığındaki kabri başında sevenleri tarafından anıldı.

TÖRENE ÇOK SAYIDA SANATÇI KATILDI

Ailesi ve Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından düzenlenen anma programına Atilla Özdemiroğlu'nun eşi Hepgül Özdemiroğlu, sinema sanatçısı kızı Yaprak Özdemiroğlu, oğlu Sarp, ikizleri Lara ve Lidya, sinema sanatçısı Melike Demirbağ, MESAM Başkanı Recep Ergül, Başkan Vekili Mustafa Kul, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Çaldıran, Salih Turhan, Tuba Akkavak, Ferzende Kaya ile MESAM üyesi çok sayıda sanatçı katıldı.

Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu, 8'nci ölüm yıldönümünde anıldı

ATİLLA ÖZDEMİROĞLU KİMDİR?

Attila Özdemiroğlu 5 Ocak 1943 yılında Ankara'da doğmuşTürk besteci, söz yazarı ve müzisyendir. 5 Ocak 1943 tarihinde Ankara'da doğdu. Genç yaşta müziğe ilgi duymaya başladı. Çeşitli müzik aletlerini çocuk yaştayken çalmayı öğrendi ve okulda (Ankara Atatürk Lisesi'nde öğrenciyken) müzik etkinliklerine katıldı. 1966 yılında Durul Gence 5 orkestrasına girdi ve bundan sonra çeşitli orkestralarda görev aldı. Besteci ve aranjör olarak çeşitli eserlere imza attı. Ajda Pekkan, Nilüfer, Kayahan, Sezen Aksu, Onno Tunç, Uzay Heparı gibi isimlerle çalıştı.

Film müzikleri de yapan sanatçı, yedi adet Altın Portakal Ödülü'nün sahibidir. Evli ve dört çocuk babasıdır. Uzun zaman boyunca akciğer kanseri ile mücadele eden sanatçı, 20 Nisan 2016 tarihinde 73 yaşındayken düşüp bel kemiğinin kırılması nedeniyle alındığı ameliyat sonrası hayatını kaybetti.

Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu, 8'nci ölüm yıldönümünde anıldı

Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu, 8'nci ölüm yıldönümünde anıldı

Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu, 8'nci ölüm yıldönümünde anıldı

Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu, 8'nci ölüm yıldönümünde anıldı

Haberler.com / Eymen Dursun - Kültür Sanat

Atilla Özdemiroğlu Zincirlikuyu Müzik Kültür Sanat Haberler

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