Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti

Türkiye'yi kantoyla tanıştıran kantocu, ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti. Damcıoğlu, yarın İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde saat 14.30'da düzenlenecek anma töreni sonrasında Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Edinilen bilgiye göre, 82 yaşındaki kantocu, ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, dün öğleden sonra fizik tedavi için İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada fenalaşarak yoğnu bakıma alınan Damcıoğlu, kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dün gece sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ünlü kantocu, ses sanatçısı, sinema ve tiyatro oyuncusu Nurhan Damcıoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Damcıoğlu'nun vefatı sanat camiasında üzüntüyle karşılandı. Çok sayıda sanatçı, sosyal medya paylaşımlarıyla üzüntülerini dile getirdi.

Bu arada Nurhan Damcıoğlu'nun ailesi cenaze programını duyurdu. Buna göre, sanatçı, yarın İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde saat 14.30'da düzenlenecek anma töreni sonrasında Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

NURHAN DAMCIOILU KİMDİR?

Nurhan Damcıoğlu, 1 Mayıs 1941'de Adana'nın Karaisali kasabasında doğdu. 9 çocuklu bir ailede büyüyen Damcıoğlu'nun babasının açık hava sineması bulunuyordu. Annesi ise devlet operalarında terzilik yapıyordu. Annesini girişimleriyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başladı ve böylece çok küçük çağlarda tiyatro eğitimi aldı. Bale dersleri aldı. Radyo Çocuk Kulübü'nde 9 yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosu'nda oynadı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulu'ndan mezun oldu. Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı. Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinledi. Mücap Ofluoğlu'nun teşviki ile 1969'da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi. Böylece Türkiye'nin ilk kadın Müslüman kantocusu oldu.

Bundan sonra Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkmaya başladı. Burada Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. 12 Eylül Darbesi'nden sonra denetime takılan isimlerden oldu. Doksanlarda özel kanalların çıkmasıyla yeniden televizyonda çalışma fırsatı buldu.