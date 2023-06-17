Gümüşhane Üniversitesi'nde Yabancı Öğrencilerin Kültür Şöleni

GÜMÜŞHANE Üniversitesi'nde öğrenim gören 70 farklı ülkeden yabancı öğrenciler, düzenlenen kültür şöleni etkinliğinde, hünerlerini gösterdi, renkli elbiseleriyle, ülkelerinin yöresel yemeklerini sergiledi. Uluslararası öğrencilerin kendi mutfaklarına özgü lezzetleri, Türk öğrencileri tarafından beğenildi.

Gümüşhane Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı, yapılan mezuniyet töreniyle sona erdi. Üniversitede öğrenim gören 70 farklı ülkeden 1062 öğrenci, ülkelerinin yöresel yemeklerini tanıtması için kültür şöleni etkinliği düzenlendi. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikle, kollarını sıvayan uluslararası öğrenciler, kurulan stantlarda yöresel kıyafetleriyle, hünerlerini sergiledi; ülkelerine özgü yemekleri, beğeniye sundu. Yöresel danslarıyla mezuniyet coşkusu yaşayan yabancı öğrencilerin yaptığı, 'İran şerbeti', 'Kamerun Ndolesi' ve 'Kongo Fıstık Ezmeli Tavuk' gibi lezzetler, Türk öğrenciler ve akademisyenlerden tam not aldı.

Fildişili Muhammet Bautar ise "Ülkemizin tanıtımını yapıyoruz. Bizim kültürümüzde balık yemekleri çok yapılıyor. Bugün de balık yemekleri yaptık. Yöresel türkülerimizi söyleyip dans ettik" dedi.