Safranbolu'da Yerli Turist Arttı, Yabancı Azaldı

UNESCO Dünya Miras Listesindeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yılın ilk 6 ayında konaklayan yerli turist sayısında yüzde 7,1 artış yaşanırken, yabancı turist sayısında ise yüzde 13 düşüş yaşandı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve geleneksel konaklarıyla her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan tarihi ilçede yılın ilk yarısındaki verilere göre 104 bin 258 kişi konakladı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yerli turist sayısı 77 bin 800'den 83 bin seviyesine yükselirken, yabancı turist sayısı ise 24 binden 20 bin 892'ye geriledi.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Mutlu Çidem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın ilk 6 aylık turizm verilerinin beklentilerin altında kaldığını söyledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre toplam konaklayan misafir sayısında yüzde 2,4 oranında artış yaşandığını belirten Çidem, konaklamada doluluk oranının ise yüzde 25 seviyelerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Çidem, geçen yılın ilk 6 ayında yaklaşık 24 bin olan yabancı turist sayısının bu yıl 20 bine gerileyerek yüzde 13 düştüğünü aktararak, "Safranbolu'yu genelde tercih eden misafirlerimiz Uzakdoğulu oluyor. İran savaşı nedeniyle uçuşlarda yaşanan aksaklıklar ve iptaller bu düşüşte etkili oldu" dedi.

Yerli turist sayısında ise artış yaşandığını dile getiren Çidem, "Geçen yıl 77 bin 800 olan yerli konaklayan misafir sayısı bu yıl 83 bin seviyelerine ulaştı. Bu da yaklaşık yüzde 7,1'lik bir artış anlamına geliyor" diye konuştu.

Günübirlik ziyaretçi sayısına ilişkin net veri bulunmadığını ifade eden Çidem, Safranbolu'nun en yoğun dönemlerinin nisan, mayıs, eylül ve ekim ayları olduğunu kaydetti.

Kurban Bayramı tatilinde ilçede yoğunluk yaşandığını belirten Çidem, "Dokuz günlük tatilin özellikle ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde oteller neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaştı. Temennimiz bu yoğunluğun tüm sezona yayılması" ifadelerini kullandı.

Göreve yaklaşık bir ay önce başlayan dernek yönetimi olarak ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Çidem, turizm sektöründe tüm paydaşların koordinasyon içinde çalışmasının önemine dikkat çekti.

Ekim ayı ortalarında başlayacak safran hasadı ve festivalinin bölge turizmine önemli katkı sağlayacağını aktaran Çidem, şimdiden ekim ayındaki cumartesi günleri için otel rezervasyonlarında yoğunluk yaşanmaya başladığını kaydetti.

Çidem, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Kültür Yolu" projesine Safranbolu'nun da dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu projenin uygulandığı şehirlerde kültürel hareketlilik artıyor. Safranbolu'nun da bu projeye dahil edilmesi ilçenin tanıtımına ve turizmine önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı