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Ümmiye Koçak'ın 'Anne Elimi Bırakma' oyunu Toroslar'da sahnelendi

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Ümmiye Koçak'ın 'Anne Elimi Bırakma' oyunu Toroslar'da sahnelendi
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Mersin Toroslar'da, Ümmiye Koçak'ın kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğunun uyuşturucu ve alkol bağımlılığının aile üzerindeki yıkıcı etkisini anlatan 'Anne Elimi Bırakma' oyunu ilk kez sahnelendi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan oyun alkış aldı.

Mersin'de Ümmiye Koçak'ın kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğunca, uyuşturucu ve alkol bağımlılığından zarar gören bir ailenin hikayesinin anlatıldığı "Anne Elimi Bırakma" adlı oyun sahnelendi.

Oyun, Toroslar Belediyesi ve Toroslar Kent Konseyi işbirliğinde Yunus Emre Kültür Merkezi'nde "Bağımlılık Yalnızca Bir kişiyi Değil, Bütün Aileyi Yaralar" sloganıyla ilk kez sanatseverlerle buluştu.

Oyunda Ümmiye Koçak ile Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu oyuncuları uyuşturucu ve alkol bağımlılığının aileler üzerindeki yıkıcı etkilerini sahneye taşıdı.

"Anne Elimi Bırakma" adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerden alkış aldı.

Yaklaşık 1 saat süren tiyatroyu, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da izledi.

Ümmiye Koçak, AA muhabirine, son tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Gözlemci ve duyarlı olmaya özen gösterdiğini dile getiren Koçak, uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadelenin önemli olduğunu kaydetti.

"Anne Elimi Bırakma" oyununun hazırlıklarına yaklaşık 1 yıl önce başladığını aktaran Koçak, şöyle devam etti:

"Ben bir anneyim. Çevremde görüyorum ve çok canım acıyor. Uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla neler yapabilirim konusunu düşünürken, bu konuya dikkati çekmeye karar verdim. Başkasının canı acıyorsa benim de acıyor. Empati kuruyorum. 'Bu bana gelmez' denilmemeli, hepimiz bir şeyler yapmalı ve sorumlu hissetmeliyiz."

Koçak, tiyatro oyunlarını çok sayıda sanatseverle buluşturmak istediklerini vurguladı.

2012'de seyirciyle buluşturduğu "Yün Bebek" filmiyle 2. New York Avrasya Film Festivali'nde "Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı" ödülünü kazanan ve Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'nde kurduğu tiyatro grubuyla önemli çalışmalara imza atan 68 yaşındaki Ümmiye Koçak, bir reklam filminde Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile kamera karşısına geçmişti.

Kaynak: AA
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