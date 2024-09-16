Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Antalya'da Son Buldu

Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yörük kültürü üç gün boyunca halk oyunları, müzikleri, yöresel kıyafetleri, el sanatları ve yemekleriyle tanıtıldı.

Festival alanında kurulan çadırlarda Yörük dernekleri, gelenek ve göreneklerini tanıttı. 19 ülkeden gelen Yörükler ve Türkmenler, birbirinden renkli geleneksel kıyafetleri, kendilerine has müzikleri ve yemekleriyle festivale renk kattı.

Festivalin son gününde Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda halk oyunları, müzik gösterileri ve atlı gösteriler gerçekleştirildi. Sporcuların at üzerindeki okçuluk, kılıç ve akrobasi gösterileri ilgiyle izlendi.

Etkinlik, Tuğçe Kandemir, Ali Aksoy, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği Orkestrası ve sanatçıları Mevlüt Öz ile Ümran Özdemir'in verdiği konserlerle sona erdi.