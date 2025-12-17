Haberler

Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı himayesinde IRCICA ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması', 23 ülkeden katılım ile Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yılı onuruna gerçekleştirildi. Ödül töreninde, Konya'nın manevi atmosferi ve kültürel zenginliği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması", ödül töreniyle son buldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da düzenlenen ödül töreninde, 23 ülkeden katılımın olduğu yarışmanın İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yılı onuruna düzenlendiğini söyledi.

Konya'nın, Peygamber sevgisini sessizce, gönülden ve köklü bir sadakatle yaşatan "gönül şehri" olduğunu belirten Altay, "Özellikle Hazreti Mevlana'nın vuslatını idrak ettiğimiz Şebiarus törenleri, şehrimizin maneviyatını doruk noktaya taşımaktadır. Kavuşmuş olduğumuz bu manevi atmosferde böylesine anlamlı bir programa ev sahipliği yapmak, Konya'mızın bu derin kültür ve irfan mirasına yakışan bir buluşmadır." diye konuştu.

Altay, bu yarışmanın Konya'nın köklü geleneğinin bu çağdaki güçlü bir yansıması olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Farklı coğrafyalardan gelen eserler, aynı sevgi ikliminde buluşmuş ortak medeniyet hafızamızı yeniden hatırlatmıştır. Alanında yetkin isimler tarafından titizlikle değerlendirilen eserler arasından dereceye giren tüm katılımcılarımızı yürekten tebrik ediyorum. Her bir eserde saygıyı, ölçüyü ve samimiyeti merkeze alan bir dilin izlerini görmekten büyük bir bahtiyarlık duyduk."

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç da naat yarışmasının 5 dilde gerçekleştirildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Kültür Sanat
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Hasan Şaş'tan Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı yorum

Dünyaca ünlü 2 yıldızı Galatasaray'a istemedi: Sane ve Yunus daha iyi
Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı

Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
title