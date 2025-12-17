Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığının himayesinde İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması", ödül töreniyle son buldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da düzenlenen ödül töreninde, 23 ülkeden katılımın olduğu yarışmanın İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yılı onuruna düzenlendiğini söyledi.

Konya'nın, Peygamber sevgisini sessizce, gönülden ve köklü bir sadakatle yaşatan "gönül şehri" olduğunu belirten Altay, "Özellikle Hazreti Mevlana'nın vuslatını idrak ettiğimiz Şebiarus törenleri, şehrimizin maneviyatını doruk noktaya taşımaktadır. Kavuşmuş olduğumuz bu manevi atmosferde böylesine anlamlı bir programa ev sahipliği yapmak, Konya'mızın bu derin kültür ve irfan mirasına yakışan bir buluşmadır." diye konuştu.

Altay, bu yarışmanın Konya'nın köklü geleneğinin bu çağdaki güçlü bir yansıması olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Farklı coğrafyalardan gelen eserler, aynı sevgi ikliminde buluşmuş ortak medeniyet hafızamızı yeniden hatırlatmıştır. Alanında yetkin isimler tarafından titizlikle değerlendirilen eserler arasından dereceye giren tüm katılımcılarımızı yürekten tebrik ediyorum. Her bir eserde saygıyı, ölçüyü ve samimiyeti merkeze alan bir dilin izlerini görmekten büyük bir bahtiyarlık duyduk."

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç da naat yarışmasının 5 dilde gerçekleştirildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda dereceye girenlere ödülleri verildi.