Uluslararası Keçe Çalıştayı Çanakkale'de Gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen, " Türkiye, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne 2006 yılında taraf oldu ve o gün itibarıyla bu alandaki öncü rolünü her zaman güçlü şekilde üstlendi." dedi.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde "Geleneğin korunması, yaşatılması ve aktarımı" temasıyla, Kazakistan, Moğolistan, Özbekistan, İran ve Azerbaycan'dan alanında uzman temsilcilerin katılımıyla "Uluslararası Keçe Çalıştayı" düzenlendi.

Serkan Emir Erkmen, çalıştay kapsamında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne 2006 yılında taraf olduğunu ve o gün itibarıyla bu alandaki öncü rolünü her zaman güçlü şekilde üstlendiğini söyledi.

Bu anlamda uluslararası düzeyde aktif çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Erkmen, "Uluslararası alanda gerçekleştirdikleri bu çalışmaları ulusal düzeyde yansıtmak amacıyla Kültür Yolu Festivali'ni fırsat olarak görüyoruz. Festival kapsamında somut olmayan kültürel mirasla ilgili uluslararası etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl İstanbul'da çok büyük bir sivil toplum kuruluşu forumu gerçekleştirmiştik. Bu yıl da keçe ile ilgili 6 ülkenin katılımıyla Uluslararası Keçe Çalıştayı'nı gerçekleştiriyoruz. Bugün yoğun şekilde ele alacağız ve elde ettiğimiz sonuçları raporlayacağız." diye konuştu.

"Keçecilik, Anadolu kültür mirasında önemli bir yer edinmektedir"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez ise Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen bu çalıştayın Çanakkale için anlamlı bir etkinlik olduğunu, geleneksel el sanatlarının, somut olmayan kültürel mirasın gelişmesi ve ilerlemesi anlamında bu çalıştayı önemsediklerini belirtti.

Çanakkale'de keçe konusunda yerel sanatçılar ve usta öğreticilerin olduğunu ifade eden Esirgemez, "Keçe bizim için çok önemli. Orta Asya Türk kültüründen gelen bir gelenek. Aynı zamanda Anadolu'nun kadim kültür mirasında İskitler'den, Firigler'den daha öncesinde de Hititler'den gelen bir gelenek. Keçecilik, Anadolu kültür mirasında önemli bir yer edinmektedir. UNESCO Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında da biz de elimizden geldiği kadar genel müdürümüzün destekleriyle ve koordinasyonunda ilimizde geleneksel el sanatlarımızın gelişmesi ve geliştirilmesi anlamında her zaman koordinasyon içindeyiz." diye konuştu.

Çalıştayda daha sonra Erkmen'in moderatörlüğünde, keçe geleneğinin yaşatılmasının önündeki engeller ve çözüm önerileri ele alındı.

Keçe sanatıyla uğraşan sanatkarlar ve akademisyenlerle, usta çırak ilişkisi ve icazet uygulamalarında yaşanan sorunlar, geleneksel sanatlarda akademik eğitim, kursların mevcut yapısı ve sorunları, geleneksel sanatların yaşatılmasında mesleki ve teknik eğitimin yeri irdelendi.

Çalıştaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Mirasın Korunması Daire Başkanı Uğur Kılıç, akademisyenler ve keçe sanatçıları katıldı.