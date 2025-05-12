Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde Kostüm Tasarımı Atölyesi Yapıldı

Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde Kostüm Tasarımı Atölyesi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da devam eden Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında, Yalıköy Ortaokulu öğrencilerine yönelik kostüm tasarımı atölyesi düzenlendi. Öğrenciler, hayal güçlerini kullanarak kendi kostümlerini tasarladılar ve keyifli bir çalışma gerçekleştirdiler.

Trabzon'da bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, çeşitli etkinliklerle devam etti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin 11'inci gününde, Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'nda Kostüm Tasarımı Atölyesi düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Ortaokulu'nun 17 öğrencisi, öğretmenleri eşliğinde hayal güçlerini kullanarak tasarladıkları kostümlerle eğlenceli zaman geçirdi.

İzmir Devlet Tiyatrosu Atölye Ressamı Nadide Acar, AA muhabirine, çocuklarla güzel bir atölye çalışması yaptıklarını söyledi.

Acar, öğrencilerin moda tasarımı üzerine etkinlik gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Her biri özgün, hayal güçlerini geliştirecek şekilde renkli kumaşlarla kendi tasarımlarını oluşturdular. Güzel, keyifli bir atölye oldu." dedi.

Öğrencilerden 11 yaşındaki Elif Gürsel, arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini ifade ederek, "Özgün tasarımlarımız oldu, kendimizi de geliştirmiş olduk. İçimizde bu mesleği seçecekler var, o nedenle bazı arkadaşlar için ön değerlendirme oldu." diye konuştu.

Eylül Nisa Dilli, kendilerine ait tasarımları gerçekleştirdiklerini belirterek, tasarımları yaparken çok eğlendiklerini söyledi.

Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, 15 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Anlık Diyarbakır!
Amasya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Korkutan bir deprem daha! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.