Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 100 Zeytin Ağacı Dikildi

24'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne 100 ülkeden katılan 1550 kültür ve sanat elçisi genç dünya barışı için 100 zeytin ağacını toprakla buluşturdu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 'Tüm dünyada barışı ve sevgiyi ebedi kılmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında barışın ve dostluğun simgesi olan 100 zeytin ağacının toprakla buluştuğu bölgenin adı 'Barış Zeytinliği' olarak tarihe geçti.'

24'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne 100 ülkeden katılan 1550 kültür ve sanat elçisi genç dünya barışı için 100 zeytin ağacını toprakla buluşturdu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Tüm dünyada barışı ve sevgiyi ebedi kılmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında barışın ve dostluğun simgesi olan 100 zeytin ağacının toprakla buluştuğu bölgenin adı 'Barış Zeytinliği' olarak tarihe geçti."

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ve dünya barışı adına Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne 100 ülkeden katılan sanat elçileri ile birlikte 100 zeytin ağacı dikti. Etkinlikte konuşan Başkan Akgün, şunları söyledi:

"100 ülkenin temsilcileri şu anda hepsi zeytin ağaçlarının başında. Hepimiz burada demokrasi adına ama özellikle barış adına 100 zeytin ağacını toprakla buluşturuyoruz. Bu festivali aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl kutlama etkinliklerinin de bir parçası olarak değerlendirmiştik. Bu nedenle bu 100 zeytin ağacı aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet etmiş olduğu bu muhteşem Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl anısına dikiliyor ve üzerine kapıdan girerken şu yazılıyor; Barış Zeytinliği. Hayırlı olsun. Dünya barışı sonsuza dek yaşasın. Bir şeyi daha ifade etmem lazım. 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ndeyiz ama ilk günden bugüne kadar bizim festivalin ana teması 'Sevgi Birbirimize Barış Hepimize' olarak bilinir bütün dünya tarafından. Hem demokrasi adına bu zeytinler toprakla buluşuyor hem de sevgi, barış, mutluluk adına, dünya barışı adına buluşuyor. Kutlu olsun, hayırlı olsun. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı ebedi olarak kutlu olsun ve sonsuzluğa dek devam etsin."

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne Afrika ve Şili'den gelen kültür ve sanat elçileri, böyle bir etkinlikte bulunmaktan duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Branco Henriquez Huerta (Şili): "Benim için çok yüceltici bir his oldu. Ülke barışı için bir şey yaptığım için çok mutlu hissediyorum. Büyükçekmece'de bu etkinliğin bir parçası olmak bir genç olarak beni çok mutlu etti."

-Kholeka Ntombela (Güney Afrika): "Kendimde zaten evde böyle barış ile uğraştığım için ve aynı zamanda tarımla da uğraştığım için bunu çok barışsal ve huzursal hissediyorum. Çok mutluyum şu an."