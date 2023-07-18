Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Başlıyor

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, 24. kez düzenleniyor. Festival, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle bu yıl 100 ülkeden kültür ve sanat elçilerini ağırlayacak. Festivalde çeşitli etkinlikler, sergiler ve konserler yer alacak.

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 24'üncü kez kapılarını açıyor. 26 Temmuz ? 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivale Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle bu yıl 100 ülkeden kültür ve sanat elçileri katılacak.

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamına alınan festivale 100 ülkeden kültür ve sanat elçisi katılıyor. Uluslararası Heykel Sempozyumu, Uluslararası Fotoğraf Yarışması, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası El Sanatları Çalıştayı, Uluslararası Çocuk El Sanatları Atölyesi ve Uluslararası Kukla Sergisi gibi dünyanın dört bir köşesinden 1550 kültü ve sanat elçisinin katılımıyla gerçekleşecek.

'UNESCO 2023 AŞIK VEYSEL YILI'

Festivalde bu yıl 'UNESCO 2023 Aşık Veysel Yılı' kapsamında '100 Mızraplı Aşık' adıyla özel bir gösterime yer verilecek. Halk Konserleri bölümünde ise bu yıl İrem Derici, Ekin Uzunlar, Koray Avcı, Kaan Sekban ve Yaşar sahne alacak. 6 Şubat depremlerinde grup üyelerini ve çok sayıda yakınını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'da 'Büyükçekmece Sesimizi Duydu' adını verdikleri özel bir konser verecek.

Bu yıl da Festival Komitesi'nce belirlenen Kültür ' Sanat dalında 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' Melek Baykal'a, Yaşam Boyu Onur Ödülü 'Tamer Levent'e verilecek. Basın dalında ise 'Başarı Ödülü' Timur Soykan'a, 'Basın Onur Ödülü' ise Fikret Bila'ya verilecek.

ÇEŞİTLİ SERGİLER SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Sergisi, Koleksiyoner Cem Üsküp, Haluk Perk ve Dr. Ahmet Akif'in 'Uzakta Kesilir Sesin' antika eserler sergisi, Tenzile Güler'in 'Nazif'in Düğmeleri' sergisi, Okay Temiz'in 'Ritmin 100'ü Sergisi', Uluslararası Heykel Sempozyumu Sergisi, Uluslararası El Sanatları Sergisi ve Atölye Bayramı ve Fikret Doğan'ın 'Ardıç'ın Gizemi' sergisi sanatseverlerle buluşacak.