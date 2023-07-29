Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste "Dünya'nın En İyi Kültür-Sanat Festivali" ödülü alan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Taksim'de başladı. Katılımcı ülkelerin dans grupları kendi oyunlarını sergiledi.

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali başladı

İSTANBUL - Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste "Dünya'nın En İyi Kültür-Sanat Festivali" ödülü alan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Taksim'de başladı.

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali'nin açılışı Taksim Meydanı'nda görsel bir şölen ile gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından festivale katılan ülkelerin geleneksel ve renkli kostümlü kültür elçileri bu yıl da Taksim Meydanı'nda unutulmaz anlar yaşattı. Tüm dünyaya barış ve sevgi mesajlarının verildiği törende adeta görsel bir şölen sergilendi. Brezilya, Meksika, Hollanda, Azerbaycan, Türkmenistan, Hollanda, Bulgaristan, Macaristan, Japonya, Çin, Pakistan, Güney Kore ve Hindistan gibi 100 ülke renkli ulusal folklorik kıyafetleriyle kendilerine has müzikleriyle Taksim'de ülke bayraklarıyla festivalde yer aldı. Katılımcı ülkelerin dans grupları kendi oyunlarını sergiledi. Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali komitesi de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törende Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün konuşma yaptı.

"Bu festivali büyüterek bir dünya festivali haline getirmenin mutluluğu içerisindeyiz"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023'te Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin 24.'sünü bugün burada icra etmeye başladık. 1 yıl önce çalışmalara başladığımızda dünyada ilk defa bir festivalde 100 ayrı ülkenin katılımını görmek istedik. UNESCO ve Dünya Festivaller Birliği'ne bunu yazdık. ve bugün bu dostluk ve barış festivalinde 100 ülke temsili olarak burada 100 bayrakla İstanbul halkımızı selamlıyor ve İstanbul halkımızı Büyükçekmece'deki kültür festivaline davet ediyorlar. Bu festival aynı zamanda bir barış festivalidir, kültürlerin sevgiyle kucaklaştığı ve kaynaştığı bir festivaldir. Bu festivali büyüterek bir dünya festivali haline getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Dünya kültür ve sanat hayatına bir nebze katkı sağlayabildikse bu bizim için gurur meselesidir" dedi.