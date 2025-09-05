Uluslararası Derin Sualtı Fotoğraf Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda düzenlenen "Uluslararası Derin Sualtı Fotoğraf Yarışması"nı, Seddülbahir açıklarında 85 metre derinlikteki "SS Carthage" batığını fotoğraflayan Przemyslaw Zyber kazandı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Gallipoli Wreck Fest 2025" temasıyla Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda düzenlenen yarışmada derece alan isimler belli oldu.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve DPV (Sualtı Scooter) üreticisi SUEX tarafından da desteklenen yarışmaya 9 ayrı ülkeden 18 seçkin sualtı fotoğrafçısı katıldı.

Dünyaca ünlü sualtı fotoğrafçısı Alex Dawson, Pete Mesley, Ateş Evirgen gibi önemli isimlerden oluşan jüri, çekilen fotoğrafları değerlendirdi.

Eceabat'taki bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde, 85 metre derinlikteki "SS Carthage" batığı fotoğrafıyla birinci olan Przemyslaw Zyber'a ödülü Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından takdim edildi.

İngiltere'de bir balıkçı gemisi olarak üretilen sonrasında ise el konularak son görevi olan mayın tarama görevine getirilen Suvla açıklarında 27 metre derinlikte bulunan "Lundy" batığı fotoğrafıyla Maxime Cheminade ikinci, 1. Dünya Savaşı'nda önemli bir rol oynayan mayın tarama gemilerinden biri olan Alçıtepe açıklarında 40-60 metre derinlikteki "Minesweeper" batığı fotoğrafıyla Martin Strmiska üçüncülüğü elde etti.

Yarışmacılara ödüllerini Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün verdi.

"Çanakkale'yi dünyanın en önemli dalış merkezlerinden biri yapacağız"

İsmail Kaşdemir, ödül töreninin ardından AA muhabirine, dünyanın en önemli sualtı fotoğraf yarışmasını Gelibolu Sualtı Parkı'nda gerçekleştirdiklerini, dünyanın en iyi sualtı fotoğrafçılarının Gelibolu Sualtı Parkı'nın muhteşem güzelliklerini fotoğrafladığını belirtti.

Özel bir jürinin yarışmada görev aldığını ve seçim yaparken zorlandığını dile getiren Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Gelibolu Sualtı Parkı'ndaki batıklar ve güzellikler jürinin işini zorlaştırdı ama bir sonuç açıklandı. Dünyanın 9 ülkesinden en iyi sualtı fotoğrafçılarını burada ağırlamak bizim için çok kıymetli. Tarihi Alan Başkanlığı olarak iddiamızın peşindeyiz ve Gelibolu Sualtı Parkı'nı, Çanakkale'yi dünyanın en önemli dalış merkezlerinden biri yapacağız. Muhteşem bir coğrafyamız, sualtı güzelliklerimiz, kültürel miraslarımız var ve bu konuyla alakalı en iyilerle çalışıyoruz. O yüzden çok kıymetli bir yarışma oldu. Gelen fotoğrafçılar da ilk kez Gelibolu Sualtı Parkı'nda dalış yaptılar ve muhteşem olduğunu ifade ediyorlar. Kısa bir zaman içerisinde 'dalış' dendiğinde dünyada ilk akla gelen yerlerden birisinin Gelibolu Sualtı Parkı olacağına inanıyoruz."

Türkiye'nin deniz altındaki kültürel mirasının çok zengin olduğunu ifade eden Kaşdemir, "İnanıyorum ki Mısır'daki Şarm El-Şeyh gibi Endonezya, Malta gibi sualtı dendiği zaman Türkiye akla gelecek. Bundan hem kültürel miras anlamında çok katkı alacağız hem de turizm geliri anlamında çok kıymetli bir destinasyon ortaya çıkmış olacak." dedi.

Ödül törenine AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit, İl Genel Meclisi Başkanvekili Hasan Basri Öztürk de katıldı.