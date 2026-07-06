"Uluslararası Chveneburebi Festivali" Bursa'da gerçekleştirildi
Marmara Kafkas Gürcü Dernekleri Federasyonu ve Acara Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Chveneburebi Festivali, Bursa'da protokol konuşmaları, plaket sunumu ve yöresel dans gösterileriyle gerçekleştirildi.
Marmara Kafkas Gürcü Dernekleri Federasyonu ve Acara Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının ortak projesi kapsamında "Uluslararası Chveneburebi Festivali" Bursa'da gerçekleştirildi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen festival, protokol konuşmaları ve plaket sunumuyla başladı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan dans grupları özel olarak hazırladıkları gösterileri sergiledi.
Sahnede yöresel kıyafetleriyle koreografi yapan dansçılar, sahneledikleri performansla seyircilerin beğenisini kazandı.
Gösterinin sonunda sanatseverleri selamlayan dans grupları uzun süre alkışlandı.