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Cristiano Ronaldo'dan gazetecilere fırça

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Cristiano Ronaldo'dan gazetecilere fırça
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Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünde devam eden 41 yaşındaki Portekizli Cristiano Ronaldo, İspanya maçı öncesinde bir basın mensubunun "Futbolu ne zaman bırakacaksınız?" sorusuna sert bir yanıt vererek "Kariyerimi ne zaman bitireceğime ben karar veririm, kafama göre noktalarım. Sizin gibi gazetecilerin canı istedi diye değil!" dedi.

  • Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya maçı öncesi emeklilik tarihine kendisinin karar vereceğini söyledi.
  • Ronaldo, kendisine yöneltilen emeklilik sorusuna sinirlenerek gazeteciyi fırçaladı.
  • Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda 3 gol attı.

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da kariyerini sürdüren 41 yaşındaki Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile oynanacak maç öncesi geleceğine dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

RONALDO'DAN GAZETECİYE FIRÇA

Kendisine yöneltilen "Futbolu ne zaman bırakacaksınız?" sorusuna sert ve net bir yanıt veren tecrübeli yıldız adeta soruyu soran gazeteciyi fırçaladı. 

''BEN KARAR VERİRİM''

Emeklilik tarihiyle ilgili spekülasyonlara son noktayı koyan Ronaldo, "Kariyerimi ne zaman bitireceğime ben karar veririm, kafama göre noktalarım. Sizin gibi gazetecilerin canı istedi diye değil!" dedi. 

''SEN DE ONLARDAN BİRİSİN!''

Ronaldo ayrıca, "41 yaşında bir Dünya Kupası'nda en zor şey nedir?" sorusuna da flaş bir yanıt vererek "Sizlerle konuşmak, özellikle benden hoşlanmayan sizlerle, ve sen de onlardan birisin biliyorum." şeklinde konuştu. 

3 GOL ATTI

İlerleyen yaşına rağmen Portekiz milli takımıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteren efsane futbolcu, turnuva boyunca fileleri 3 kez havalandırarak takımına yardımcı oldu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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