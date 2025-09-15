Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 'Turandot' ile Başladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve her yıl sanatseverlerin heyecanla beklediği Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Puccini'nin efsanevi eseri 'Turandot' operası ile kapılarını açtı.

Festivalin görkemli açılışı, dün saat 21.00'de, Ankara ve Antalya devlet opera ve balesi müdürlüklerinin ortak yapımı olan Giacomo Puccini'nin başyapıtı 'Turandot' operasıyla yapıldı. Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini tarafından sahneye koyulan eser, Uzakdoğu'nun gizemli atmosferinde geçen tutku, meydan okuma ve aşk dolu öyküsüyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

2 bin yıllık tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nun atmosferinde gerçekleşen festivalin açılışına Vali Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukçu, Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zorlu, Serik Jandarma Komutanı Ali Duman ile festivalin ev sahibi Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve Antalya Devlet Opera Balesi Müdürü Özgür Aslan katılım gösterdi.

Başrollerde, etkileyici sesi ve yorumuyla dünya sahnelerinde tanınan soprano Olga Maslova 'Prenses Turandot' rolüyle; güçlü sesi ve sahne karizmasıyla öne çıkan tenor Riccardo Massi ise 'Calaf' rolüyle festivalin açılış gecesine damgasını vurdu.

Orkestra şefi Lorenzo Casriota Skanderberg yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile koro şefleri Mahir Seyrek ve Ivan Pekhov yönetimindeki Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi koroları sahnede yerli ve yabancı solistlere eşlik etti. Antalya Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu da çocuk korosu şefi Sinem Ulusoy yönetiminde temsilde sahnede yerini aldı.

Eserde Olga Maslova 'Prenses Turandot', Cem Akyüz 'İmparator Altoum', Mithat Karakelle 'Timur', Riccardo Massi 'Calaf', Tuğba Mankal 'Liu', Çetin Kıranbay 'Ping', Y. Emre Pekşen 'Pong', Barış Yanç 'Pang', Emre Uluocak 'Haberci' ve Emre Yalçın 'Pers Prensi' rollerinde sahne aldı.

Eserin dekor tasarımı Özgür Usta'ya, kostüm tasarımı Savaş Camgöz'e, ışık tasarımı Ali Gökdemir'e, koreografi ise G. Armağan Davran'a ait. Zengin dekor, kostüm ve ışık tasarımıyla sahnelenen bu dev prodüksiyon, görsel ve işitsel açıdan büyüleyici bir şölen sunarak, sanat severlere büyülü bir akşam yaşattı.

Pekin'de yaşayan Çin Prensesi Turandot, evlenmek isteyen taliplerine üç bilmece sorar. Bu bilmeceleri çözemeyen talipler idam edilir. Hiç kimsenin doğru cevabı veremediği bu ölümcül oyunda, güçlü ve cesur Prens Calaf sahneye çıkar. Onun verdiği yanıtlar yalnızca Turandot'un kaderini değil, aşkın, gururun ve meydan okumanın sınırlarını da değiştirir.

32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 17 Eylül 2025 Çarşamba akşamı saat 21.00'de, Mikis Theodorakis'in dünyaca tanınan ezgileriyle sahneye uyarlanan ve Nikos Kazancakis'in aynı adlı romanından esinlenilen 'Zorba' balesine ev sahipliği yapacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eser, dansın özgürlük ve yaşam sevgisiyle buluştuğu unutulmaz bir bale şöleni olarak izleyicilerle buluşacak..

Haber- kamera: Yusuf DEMİR/ANTALYA, -