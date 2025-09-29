Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Öğrenci Filmleri Finalistleri Açıklandı

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek "Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması"nın finalistleri açıklandı.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 62'ncisi 24 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalde, sinema eğitimi alan öğrencileri desteklemek, onları profesyonel çevrelerle bir araya getirmek ve potansiyellerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması"nda 10 proje finale kaldı.

Ülke genelindeki 75 farklı sinema okulundan 34 projenin başvurduğu yarışmanın Ön Seçici Kurulu'nu yönetmen, senarist Aydın Sayman ve yönetmen Onur Güler oluşturdu.

Festivalde finale kalan öğrenciler, festival programındaki yerli ve yabancı son dönem filmlere akredite olacak ve festival süresince sinema profesyonelleriyle bir araya gelecek. Yarışmada "En İyi Film" seçilen öğrenci filmi, altın portakal heykelciğiyle ödüllendirilecek.

"62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak öğrenci filmleri şöyle:

Seni görebilecek miyim anne? (Hasan Hüseyin Korkmaz - Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü)

Köye dönerken (Musa Uysun - Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü)

Sahnenin kadınları (Mustafa Uçar - Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü)

Buharlaşır tüm katı olanlar (Baturay Tunçat - Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü)

Kusursuz ölçü nedir? (Eylül Babur - İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü)

Tümseğin uğultusu (Abdurrahim Karabulut - İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü)

Sevim (Yağmur Canpolat - İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü)

Sazdan örülen hayat (Zeynep Aslı Yoncu/Zübeyde Melek Algül - Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Radyo Televizyon Programcılığı)

Çukurova'nın kara ekmeği (Onur Sürek - Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü)

RAH (Beyza Nimet Emişen - Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü)"