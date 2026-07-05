Ankara'da NATO üyesi ülkelerin bayrakları binaya yansıtıldı

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde NATO üyesi ülkelerin bayrakları bir binaya yansıtıldı.

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Ankara'daki hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda NATO üyesi ülkelerin bayrakları, bir binanın cephesine yansıtıldı. Ortaya çıkan görüntüler Başkent'te zirve atmosferini yansıttı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı