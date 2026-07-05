Ankara'da NATO üyesi ülkelerin bayrakları binaya yansıtıldı
7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde, üye ülkelerin bayrakları bir binanın cephesine yansıtıldı.
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde NATO üyesi ülkelerin bayrakları bir binaya yansıtıldı.
7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Ankara'daki hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda NATO üyesi ülkelerin bayrakları, bir binanın cephesine yansıtıldı. Ortaya çıkan görüntüler Başkent'te zirve atmosferini yansıttı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı