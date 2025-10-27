Haberler

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Barselo' Gösterildi

62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 'Barselo' filminin gösterimi yapıldı. Yönetmen Erdem Yener, filmin kadın ve çocuk istismarı teması üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Barselo" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, yönetmenliğini Erdem Yener'in yaptığı ve başrolde Ahmet Varlı, Naz Çağla Irmak, Dolunay Soysert, Bora Karakul, Özlem Öçalmaz, Burak Can Aras'ın yer aldığı filmin gösterimi sonrası söyleşisi gerçekleştirildi.

Yönetmen Yener, söyleşide yaptığı konuşmada, ilk filmi olduğunu ve 18 iş gününde çektiklerini söyledi.

Filmin, izleyicilerin hem tüm sorularına yanıt veren hem de gizemli bir yanı bulunduğunu ifade eden Yener, "Otogardaki olaylardan esinlenerek bazen gerçek bazen kurgusal hikayeden oluşan sert bir film oldu." dedi.

Filmin senaristi Alper Kul, kadın ve çocuk istismarı üzerine bir film olduğunu belirtti.

Oyunculardan Naz Çağla Irmak, böyle bir ekiple çalıştığı için mutluluğunu dile getirdi.

Söyleşiye oyuncular Ahmet Varlı, Burak Can Aras, Özlem Öçalmaz, Bora Karakul da katıldı.

Filmin konusu şöyle:

"Büyük şehrin büyük otogarının görünen yüzünde alışılmış kalabalık. Görünmeyen yüzünde ise akşamın çökmesi ile kötülüklerin üzerinin örtülmesi bekleniyor. İki otobüs şoförü arkadaş, genç muavinin 'ilk deneyimi' için otogarın alt katlarında gizlenmiş bir eğlence evine giderler. Herkesin farklı hesaplarla başladığı bu tek gecelik eğlence, kartopu efektine sahip bir tempoyla herkesi şaşırtacak bir sona doğru sürüklenir."

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Kültür Sanat
