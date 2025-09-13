Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde İklim Kriziyle Mücadele

Adana'da bu yıl 32. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında, kentte orman yangınlarından zarar gören alanlara fidan dikilecek.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 22-28 Eylül'de "Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur" mottosuyla düzenlenecek festivalde, son 4 yıldır iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilirlik yaklaşımı devam ediyor.

Bu kapsamda festivalin "Çocuk Sineması" bölümünde dezavantajlı bölgelerde öğrenim gören yaklaşık 5 bin ilkokul öğrencisi etkinlik boyunca sinemayla ücretsiz buluşacak ve her bir çocuk için kentte yangından etkilenen alanlara fidan dikilecek.

Etkinlikle çocukların hem sinemayla buluşması hem de doğayla bağ kurması sağlanacak.

Festival kapsamında bu yıl ayrıca tematik sürdürülebilirlik sponsoru Sürdürebilirsin girişimi işbirliğiyle "Atıktan fidana, eşyadan umuda" temasıyla etkinliğin hazırlık sürecinde ortaya çıkan ve komposta dönüştürülen organik atıklarla yetiştirilen 100 fidan da toprakla buluşturulacak.

???????Festivalde jüri üyeleri ve sanatçıların bağışladığı özel eşyaların satışından elde edilecek gelirler de kompost üretimi ve fidan dikimine aktarılacak.

Etkinlikte katılımcıların geri dönüşüm çalışmalarının bir parçası olması için festival alanlarına organik atık kutuları da yerleştirilecek.???????