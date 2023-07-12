Türkiye Yüzyılının Kahramanları Sergisi Tiflis'te Açıldı

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' konulu fotoğraf sergisi, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde açıldı. Sergi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümü vesilesi ile düzenlendi.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" konulu fotoğraf sergisi, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümü vesilesi ile düzenlenen serginin açılışına Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Kazım Kartal, Büyükelçilik çalışanları, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kartal, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşananları hatırlatarak, "15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi, kahraman milletimizin onurlu direnişi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde bozguna uğratılmıştır." dedi.

Kartal, Türk halkının dünyada eşi görülmemiş bir cesaret ile FETÖ'ye karşı büyük bir demokrasi zaferine imza attığını belirterek, "Bu mücadele sırasında 251 vatan evladımız şehadete ulaşmış, binlercesi de gazilik mertebesine erişmiştir." diye konuştu.

Bu yıl Cumhuriyetin 100. yılını kutladıklarını hatırlatan Kartal, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü, cumhuriyetimizin kazanımlarının korunması bakımından çok önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor. Türkiye Yüzyılının Kahramanları, canları pahasına ülkemizin bağımsızlığını ve milli iradenin egemenliğini koruyarak cumhuriyetin ikinci asrının Türkiye Yüzyılı olacağını ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Kartal, FETÖ ile mücadelenin kararlı bir şekilde sürdüğüne dikkati çekerek, "Bulunduğu her ülke için büyük bir tehdit oluşturan terör örgütü FETÖ ile mücadelemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Ofisi'nin işbirliği ile düzenlenen "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" sergisi, 15 Temmuz'a kadar devam edecek.