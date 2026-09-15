Türkiye ve Filistin’den kültürel mirası korumak için iş birliği

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan ile gerçekleştirdiği videokonferans görüşmesine ilişkin paylaşımında, "Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya, kimliğinin ve tarihi hafızasının ayrılmaz bir parçası olan kültürel mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan ile videokonferans aracılığıyla görüştü.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Ersoy, Türkiye ile Filistin arasındaki kültürel iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ele aldıklarını belirtti.

Filistin'in zengin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için birlikte atılabilecek adımları değerlendirdiklerini aktaran Ersoy, "Hamdan'ın ilettiği ortak proje önerilerini ele alarak kültürel mirasın korunması, restorasyon ve kültür alanındaki iş birliğimiz üzerine görüş alışverişinde bulunduk" açıklamasında bulundu.

Kültürel mirasın korunmasına yönelik ortak projeler ele alındı

Görüşmede, Filistin tarafınca iletilen proje önerileri çerçevesinde iki ülkenin birlikte hayata geçirebileceği çalışmalar üzerinde duruldu. Kültürel mirasın yaşatılması, restorasyon ve kültür alanındaki ortak çalışmaların geliştirilmesi görüşmenin gündemini oluşturdu.

"Filistin'in kültürel mirasına sahip çıkacağız"

Paylaşımında Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışmasını da vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya, kimliğinin ve tarihi hafızasının ayrılmaz bir parçası olan kültürel mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak bu anlayışla kültürel iş birliğimizi güçlendirmekte ve ortak projeler geliştirmekte kararlıyız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı