Haberler

Türkiye ve Filistin’den kültürel mirası korumak için iş birliği

Türkiye ve Filistin’den kültürel mirası korumak için iş birliği
Güncelleme:
+271 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan ile gerçekleştirdiği videokonferans görüşmesine ilişkin paylaşımında, "Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya, kimliğinin ve tarihî hafızasının ayrılmaz bir parçası olan kültürel mirasına sahip...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan ile gerçekleştirdiği videokonferans görüşmesine ilişkin paylaşımında, "Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya, kimliğinin ve tarihi hafızasının ayrılmaz bir parçası olan kültürel mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan ile videokonferans aracılığıyla görüştü.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Ersoy, Türkiye ile Filistin arasındaki kültürel iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ele aldıklarını belirtti.

Filistin'in zengin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için birlikte atılabilecek adımları değerlendirdiklerini aktaran Ersoy, "Hamdan'ın ilettiği ortak proje önerilerini ele alarak kültürel mirasın korunması, restorasyon ve kültür alanındaki iş birliğimiz üzerine görüş alışverişinde bulunduk" açıklamasında bulundu.

Kültürel mirasın korunmasına yönelik ortak projeler ele alındı

Görüşmede, Filistin tarafınca iletilen proje önerileri çerçevesinde iki ülkenin birlikte hayata geçirebileceği çalışmalar üzerinde duruldu. Kültürel mirasın yaşatılması, restorasyon ve kültür alanındaki ortak çalışmaların geliştirilmesi görüşmenin gündemini oluşturdu.

"Filistin'in kültürel mirasına sahip çıkacağız"

Paylaşımında Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışmasını da vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya, kimliğinin ve tarihi hafızasının ayrılmaz bir parçası olan kültürel mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak bu anlayışla kültürel iş birliğimizi güçlendirmekte ve ortak projeler geliştirmekte kararlıyız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin

Arabistan'da neler oluyor? "Halka güvenli yerlere gidin" çağrısı
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! 'İskender Büyük' detayı bomba

İşte Raci Şaşmaz'ın ifadesi! "İskender Büyük" detayı bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs yangınında ölen Yüsra, Kilyos'ta toprağa verildi

Faciada kızını kurtaramadı! Yüsra'nın son yolculuğu
Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü

Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü
Gülistan Doku soruşturmasında 4 tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamalar! Sayı artıyor
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu

Ve bomba patladı! Türkiye'den yeni ayrılan hocayı alıyorlar
Japonya'da 100 yaş üstü nüfus, ilk kez 100 binin üzerine çıktı

İnsanlar bu ülkede ölmeyi unutuyor
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı

Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı