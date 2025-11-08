Haberler

Türkiye ve BAE Arasındaki İşbirliği Fırsatları Ele Alındı

Güncelleme:
TÜRKİYE Cumhuriyeti Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Dubai Design Week 2025'te 'Traces of Musafir' sergisini ziyaret etti. Sergi, yaşamın geçiciliğini vurgulayan bir deneyim sunarken, iki ülke arasında yaratıcı endüstriler, teknoloji ve yatırım konularında işbirlikleri tartışıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ile Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Dubai Design Week 2025 kapsamında Aslı Naz Atasoy tarafından düzenlenen 'Traces of Musafir' isimli özel sergiyi ziyaret etti.

Aslı Naz Atasoy'un kurmuş olduğu ANA Design Consultants tarafından tasarlanan bu etkileyici yerleştirme, yaşamın geçiciliğini ışık, gölge ve ses üzerinden yorumluyor. Dairesel biçimde kurgulanan yapı, ziyaretçilere yaşam yolculuğunun geçiciliği üzerine düşünme fırsatı sunarken, zeminde oluşan ayak izlerinin ziyaretçiler geçtikçe yavaşça silinmesiyle insan varlığının izlerinin de zamana karıştığına dikkat çekiyor.

Başkan Atasoy ve Büyükelçi Göktaş, sergi ziyareti sırasında tüm stantları da gezerek tasarım, sürdürülebilirlik ve inovasyon temalı projeleri inceledi. Görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaratıcı endüstriler, teknoloji ve yatırım alanlarında iş birliği olanakları ele alındı.

Etkinlikte yer alan 'Traces of Musafir' sergisi, aitlik, maneviyat ve süreklilik kavramlarını ziyaretçilere sanat yoluyla aktaran özgün bir deneyim sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Haberler.com
500

