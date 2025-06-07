Türkiye, Soçi'deki Avrasya Film Festivali'nde Üç Filmle Temsil Ediliyor

Türkiye, Soçi'deki Avrasya Film Festivali'nde Üç Filmle Temsil Ediliyor
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Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 25. Avrasya Film Festivali'nde Türkiye, 'Mukadderat', 'Rehber' ve 'Kabuk' adlı filmlerle temsil ediliyor. Festival, 13 Haziran'a kadar sürecek.

RUSYA'nın Soçi kentinde başlayan 'Avrasya Film Festivali'ne Türkiye'den üç filmin katıldığı bildirildi.

Rusya'nın Soçi kentinde başlayan bu yıl 25'incisi düzenlenen ve 13 Haziran'a dek sürecek 'Avrasya Film Festivali'ne Türkiye üç film ile katıldı. Bu yıl tüm film festivallerinde büyük ilgi gören Altın Portakal ödüllü 'Mukadderat' uzun metraj ile 'Avrasya Film Festivali'nde yer alırken, yine uluslararası festivallerde yer alan 'Rehber' ve 'Kabuk' da kısa metraj filmler içinde festivale katıldı. Festivalin açılış galasında oyuncu Doğukan Güngör, onur konuğu olarak bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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