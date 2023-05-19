Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesine yoğun ilgi Kars'ta bulunan ve Dünya'nın 18'inci ve Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesi olan Kars Peynir Müzesi yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesine yoğun ilgi

KARS - Kars'ta bulunan ve Dünya'nın 18'inci ve Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesi olan Kars Peynir Müzesi yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

İçerisinde 30'dan fazla peynir çeşidinin sergilendiği, "Dünya'nın 18. Peynir Rotası" olarak tescillenen, Türkiye'de ilk ve tek olan 'Peynir Müzesi' Kars'ın yeni turizm destinasyon noktası olarak öne çıkmayı başardı.

Müzeler Haftası dolayısıyla kapılarını ücretsiz olarak ziyaretçilerine açan Peynir Müzesi adeta doldu taştı. Her yaştan vatandaşın ziyaret ettiği müze görenleri şaşkına çevirdi.

"İnanılmaz, müthiş bir yer"

Peynir Müzesi'ni çok beğendiğini ifade eden Dilara Coşkun, "Kars Peynir Müzesi'ne geldik çok güzel, çok beğendik. Çok canlı, her şey o kadar güzel ki, inanılmaz. Gerçekten müthiş, daha önce hiç gelmemiştim. Herkesin görmesi gereken bir yer gerçekten, ben çok beğendim" dedi.

"Fotoğraf çekmek isteyenler kesinlikle gelmeli"

Peynir Müzesi'nin fotoğraf çekimleri için bulunmaz bir yer olduğuna dikkat çeken Muhammed Özçelik, "Burasının Peynir Müzesi olduğunu öğrendim. Değerlendireyim dedim, bir de ben fotoğrafçıyım. Burada kaşarları daha yakından görme imkanı buldum. Gerçekte güzel bir yer, fotoğraf çekimi için çok ideal bir yer özellikle fotoğrafçıların görmesi gereken bir yer. Burada çok güzel minyatür efektler var. Ben çok beğendim, gayet güzel özellikle fotoğraf çekmek isteyen kesinlikle gelmelidir" diye konuştu.

Kars Peynir Müzesi'nde ayrıca ahır bölümü, içi süt dolu güğümler, yaylalardaki yaşam ve peynir yapımı, peynirin imalat serüveni anlatılıyor. Geçmişten günümüze peynir yapımında kullanılan araç ve gereçler de sergileniyor.

Peynir Müzesi'nde temsili Kars Garı, Kars bitki örtüsü, Ankara Gazi Garı, gravyer yapım salonu, peynir salonu, Kars evleri, şefin bölümü, atölye bölümleri de yer alıyor.