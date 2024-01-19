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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yolculuğu heyecanla izlendi

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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının fırlatılması Trabzon'da büyük bir heyecanla izlendi. Vatandaşlar ve öğrenciler, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde kurulan ekrandan yolculuğu takip etti.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğu Trabzon'da heyecanla izlendi.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde kurulan ekrandan takip edildi.

Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna şahitlik eden vatandaşlardan Karadeniz Teknik Üniversitesi inşaat Mühendisliği bölümü öğrencisi Ahmet Bayram Akbaş, AA muhabirine, gururlandığını dile getirerek, Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun Türkiye ve Türk dünyası için bir mihenk taşı olduğunu söyledi.

Türkiye'de uzaya ve havacılığa ciddi bir merakın olduğunu vurgulayan Akbaş, "Teknofest'te de bulundum gönüllü olarak. Orada çocuklara sorduğumuzda ileride astronot olmayı istediklerini söylüyorlardı ama maalesef Türkiye'de astronot olunmuyor deniyordu. Artık bu cevaba Türkiye'de astronot oluyor diye cevap vereceğiz. Benim için bir gurur. Bizden sonra gelecek nesillere de bir umut oluyor. Eminim ki 7'den 70'e tüm Türkiye bu gururu yaşıyor iliklerine kadar. Umarım herhangi bir problem çıkmaz. Ayağına taş değmeden uzaya da gider gelir. Bu bizim için bir ilk ve bir sonraki adım için de gurur ve onur kaynağı olacak." dedi.

KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Abdullah Ökmen de "Bizim için gurur verici. Şu anda ilk astronotumuzu yolluyoruz. Bu bizim için çok gurur verici bir olay." şeklinde konuştu.

Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde düzenlenen programa, İkizdere kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzal Bilimleri öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Dervişoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Şafak, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi Genel Koordinatörü Erkut Kalkavan, Tügva İl Temsilcisi Hakan Özgeren, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzal Bilimleri öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Dervişoğlu, program öncesinde düzenlenen söyleşide, "Milli Uzay Programı" ve "İnsanlı ilk uzay yolculuğu" konulu sunum yaptı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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