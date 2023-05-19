Türkiye'nin ilk tropik Uğur Böceği bahçesi Gaziantep'te

GAZİANTEP - Türkiye'nin ilk Tropik Uğur Böceği Bahçesi'ni Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yaprak bitleri ve koşnillere karşı biyolojik mücadelede kullanılan ve taşıdığı doğal deseniyle beğeni toplayan uğur böceklerinin vatandaşların yakından tanımasını sağlayacak Tropik Uğur Böceği Bahçesi'nde, içinde barındırdığı 3 türü ve bu türe ait 7 sınıf uğur böceği sergilenecek. Üretimi sürecek uğur böcekleri tanıtım ve sergilemeye ek olarak bitkilerin korunmasında biyolojik mücadelede kullanılacak. Törende konuşan Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, " Türkiye'de bir ilk, dünyada da hiçbir doğal yaşam parkında olmayan biyolojik mücadeleyle büyük önem taşıyan Uğur böceği tropik bahçesini bugün açıyoruz. Tüm canlılara değer verdiğimiz gibi diğer hayvanlarında nesillerini koruyarak türlerin devam etmesini sağlamaktayız. Bugün burada açacağımız Uğur böceği tropik bahçesi Avrupa'da ve dünyada olmayan türün devamlılığı için çok önemli. Bahçemizde 3 türden 7 sınıf uğur böceği sergilenecek" dedi. Bahçenin açılış törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, 19 Mayıs'ın bir diriliş ve uyanış olduğunu ifade ederek, açılan bölümün uğur getirmesini dileyen Başkan Fatma Şahin, "Uğur böcekleri uğurunu bize getirecek 28 Mayısta Allahlın izniyle Türkiye yüzyılı başlayacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül'de konuşmasında Gençlere güvenini dile getirdi ve bayramlarını kutlayarak, "Doğaya her zaman sahip çıkmamız lazım, doğa bize emanet, çok iyi koruyarak bizden sonraki nesillere teslim etmemiz lazım. Bugün bu güzel çalışmalar için Başkan Fatma Şahin ve ekibini tebrik ediyorum" diye konuştu.