Türkiye'nin İlk Paleontoloji Müzesi Yüzde 80 Tamamlandı

HACI Bayram Veli Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Kayseri'de yapımı süren Türkiye'nin ilk paleontoloji müzesinin yüzde 80 oranında tamamlandığını söyledi.

Kapadokya Paleontoloji Derneği'nce, Türkiye'nin doğal zenginliklerini ortaya çıkarmak amacıyla 10 yıldır yürütülen faaliyetlere ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversite'sinde düzenlenen toplantıda; Hacı Bayram Veli Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Dilek ve Araştırma Görevlisi Özge Kahya sunum yaptı. Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Türkiye'nin önemli ölçüde fosil yatağına ev sahipliği yaptığını belirtti. Gelecek nesillerin Türkiye'nin doğal ve kültürel miraslarını tanıtmak amacıyla çalışmalarını yürüttüklerini bildiren Başoğlu, "İşte bu amaçla biz Kapadokya Paleontoloji Derneği'ni kurduk. Yine bu amaçla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversite'sinde antropoloji bölümü kuruldu. Ankara'da neredeyse 40 yıl sonra bir antropoloji bölümü kuruldu. Antropoloji neden önemli? Çünkü bu paleontolojik çalışmalar antropolojinin bir alt disiplini. Yine bu fosil kazılarını sadece antropologlar yapabiliyor" diye konuştu. Başoğlu, Türkiye'de ilk defa bir paleontoloji müzesinin kurulacağını söyleyerek, "Bu müze, yaşayan, öğreten canlı bir müze olacak. Özellikle çocuklara ve gençlere yönelik olacak. Eğitim programlarıyla, seminerleriyle, atölyeleriyle, kütüphanesiyle, halkla iç içe oluşuyla, kolay ulaşılabilirliğiyle farklı ve dikkat çeken bir müze olacak. Kayseri'de kurulacak bu müzenin inşaatının yüzde 80'i bitmiş durumda" ifadelerini kullandı.