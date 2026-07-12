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Van'da Kültür Yolu Festivali Başladı

Van'da Kültür Yolu Festivali Başladı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin onuncu durağı Van oldu. 9 gün sürecek festivalde konserler, sergiler, tiyatro, söyleşi ve atölyelerle kentin kültürel mirası tanıtılıyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin onuncu durağı Van oldu. Dün başlayan festival, kentin tarihini, el sanatlarını, doğasını ve kültürel zenginliğini öne çıkaran etkinliklerle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Van'da 9 gün boyunca sürecek festival kapsamında; kentin farklı noktalarında konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. Her yaştan katılımcıya hitap eden etkinliklerle kentin kültürel mirasının tanıtılması hedefleniyor. Festivalin konser programı ise Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda başladı. İlk gün sahneye çıkan sanatçı Buray, sevilen şarkılarını Vanlılarla birlikte seslendirdi. Festivalin ilk gününde çocuklar da FotoMaraton etkinliğinde objektiflerini kentin güzelliklerine çevirdi. Etkinliğe kayıt yaptıran çocuklar fotoğraf çekerek hem eğlendi hem de Van'ı kendi bakış açılarıyla kadraja yansıttı. Kadınlarsa kurulan atölyelerde yöresel çorap örerek Van'ın geleneksel el sanatlarını ziyaretçilere tanıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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