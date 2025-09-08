Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri ayağı, tiyatrolardan sergilere, çocuk etkinliklerinden atölye ve konserlere, her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle ilgi görüyor.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Neydi O Şarkı" konserinde Sezen Kiremit, 90'ların sevilen şarkılarını seslendirdi. Mustafa Demirci de Kayseri YİKOB Konferans Salonu'nda konser verdi.

Kayseri İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Edebiyat Tadımı" adlı söyleşide ise Aziz Devrimci ve Adnan Özer, edebiyat ile yemeklerin birbiri üzerindeki etkisini katılımcılarla paylaştı.

Talas Klasik Sanatlar Akademisi'nde Ebru Atölyesi ve Göksu Karaca ile Kukla Atölyesi, katılımcılara sanatla iç içe olma fırsatı sundu.

"FotoMaraton" yarışmasının ödül töreni de Kayseri İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Festivalin mobil sinema aracı "Sinema Yollarda", bu kez Yeşilhisar ilçesinde sinemaseverlerle buluştu.

Festival kapsamında sanatçı Kıraç da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde konser verdi.

Festival, 14 Eylül'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.