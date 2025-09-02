Türkiye Kültür Yolu Festivali Çanakkale'de devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde her yaş grubuna hitap eden etkinlikler düzenlendi.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl 20 ilde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 10'uncusu Çanakkale'de devam ediyor.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen etkinliklerin yanı sıra şehrin dört bir yanındaki sergiler de Çanakkalelilerden ilgi görüyor.

Festival, Filistin mücadelesine bir saygı duruşu niteliğinde özel bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Samed Karagöz'ün üstlendiği, çağdaş Filistin sanatından çarpıcı bir seçki sunan "Hala Yaşıyorum" sergisi Manfred Osman Korfman Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. 16 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan sergi tarih, direniş ve umut gibi kavramlar etrafında şekillenirken, her biri Filistinli sanatçıların yaşam deneyimlerini ve sanatsal perspektiflerini yansıtıyor.

Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi

Troya Müzesi Zemin Kat Sirkülasyon Alanı'nda açılan Osmanlı Oyuncakları Atölyesi tarafından özel üretilmiş 41 oyuncaktan oluşan "Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi" geleneksel Osmanlı oyuncaklarını tanıma fırsatı sunuyor.

Geçmişten günümüze uzanan geleneksel oyuncakların hikayeleriyle yer aldığı sergide ayrıca hatıra fotoğraf çekimlerinin yapılabildiği dev oyuncaklar Çanakkaleliler ile buluşuyor.

Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar, festival kapsamında İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği tarafından projelendirilen "Medeniyetlerin Mirası" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergide Nevşehir, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul ve Mardin'in binlerce yıllık medeniyet mirası, mimariden yaşanmışlık hikayelerine uzanan detaylarla, diasec (şeffaf, akrilik camla baskıları birleştiren bir montaj tekniği) eserler ve özel geliştirilen yapay zeka destekli videolar aracılığıyla sunuluyor.

Çanakkale Kent Müzesi Sergi Alanı'ndaki "Zamanın Katmanları" sergisi, sanatçı Kenan Işık'ın gravür estetiğiyle şekillendirdiği eserleri aracılığıyla, İstanbul'un çok katmanlı belleğine duygusal, tarihsel ve eleştirel bir pencereden bakıyor. Sergide bulunan eserleriyle Kenan Işık, izleyiciyi İstanbul'un tarih boyunca biriktirdiği mimari belleğin izlerini sürmeye davet ediyor.

Allahaısmarladık: Çanakkale Savaşı'nda bir şehidin günlüğü

Festival kapsamında, "Allahaısmarladık: Çanakkale Savaşı'nda Bir Şehidin Günlüğü" sergisi, Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergide, Teğmen İbrahim Naci'nin Çanakkale Cephesi'nde tuttuğu günlüklerden seçme alıntılar yer alıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi "Anadolu'dan Hikayeler" konseriyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde dinleyicilerine tarihin, kültürün ve müziğin iç içe geçtiği unutulmaz bir sanat deneyimi yaşattı.

Troya antik kenti üzerine yaptığı kazılarla tanınan, dünyaca ünlü bir arkeolog Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann anısına düzenlenen "Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann IV. Troas Sempozyumu", Troya Müzesi Safvet Paşa Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Sempozyumda, Troas Bölgesi'ndeki güncel arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları değerli bilim insanları Prof. Dr. Rüstem Aslan, Prof. Dr. Nurettin Arslan, Prof. Dr. Turan Takaoğlu, Prof. Dr. Göksel Sazcı, Prof. Dr. Burçin Erdoğu, Prof. Dr. Vedat Keleş, Prof. Dr. Davut Kaplan, Prof. Dr. İsmail Özer ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Yaman tarafından sunularak, bölgenin tarihi ve kültürel zenginlikleri farklı disiplinlerden araştırmacılar tarafından ele alındı.

Eski Liman Müdürlüğü'nde düzenlenen "Kadının Düş Hali Cam Atölyesi" katılımcılarına hem el becerilerini geliştirme hem de kadın teması etrafında özgün eserler üretme imkanı sundu.

"Sinema Yollarda" etkinliği kapsamında ilçeleri gezen sinema tırının yeni durağı Bayramiç oldu. İlçe sakinleri açık hava sineması ile sanat dolu bir gün yaşadı.

Festivalin mutlu çocukları

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Festivalin üçüncü gününde çocuklar, "Kavuklu ile Pişekar Orta Oyunu" ile geleneksel sahne sanatlarıyla tanışırken "Bubble Gösterisi" ile gönüllerince eğlendi.

Eğitimci Yazar Ayşegül Dede "Gelincik Neden Kırmızı?" etkinliği ile Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde çocuklarla buluştu.

Genç sanatçılar sahnede

Festival kapsamında 17 Burda AVM'ye yerleştirilen piyanolarda gençler, "Sen de Çal" projesi kapsamında yeteneklerini sergilerken, "Sen de Söyle" kabininde ise Çanakkale'nin yeni yıldızı olabilmek için ilk adımlarını attı.

Çanakkale Kordon, Çanakkale Saat Kulesi ve Yeni Kordon'da kurulan "Sokak Sahne"de genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturdu.

Festivalin üçüncü gün etkinlikleri Tuğçe Kandemir'in Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserle sona erdi.

Uluslararası Derin Sualtı Fotoğraf Yarışması başladı

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında, dünyanın en özgün dalış destinasyonlarından biri olan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Derin Sualtı Fotoğraf Yarışması" başladı.

"Gallipoli Wreck Fest 2025" temasıyla 5 Eylül'e kadar sürecek yarışma, Çanakkale Savaşları'nda denizde yaşanan mücadelenin en çetin anlarını yansıtırken, aynı zamanda Çanakkale'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini de tüm dünyaya tanıtacak.

Yarışma kapsamında, Türk savaş gemisi olan Midilli (72 metre), Fransız yolcu gemisi olup savaşta lojistik malzeme taşıyan Carthage (85 Metre), İngiliz Savaş Gemisi olan HMS Triumph (74 metre) ve Mayın Tarama Gemisine (58 metre) dalışlar yapılıyor.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve DPV (Sualtı Scooter'ı) üreticisi SUEX tarafından da desteklenen yarışmaya 9 ayrı ülkeden 18 seçkin sualtı fotoğrafçısı katılıyor.

Dünyaca ünlü sualtı fotoğrafçısı Alex Dawson, Pete Mesley, Ateş Evirgen gibi önemli isimlerden oluşan jüri, çekilen fotoğrafları değerlendirerek Çanakkale'nin sualtındaki tarihi, kültürel ve coğrafi zenginliğini tüm dünyaya sunacak.

Yarışma süresince üretilecek görseller yalnızca estetik birer sanat eseri değil, aynı zamanda Çanakkale Muharebeleri'nin deniz cephesine dair önemli bilgilerini gün yüzüne çıkaracak. Batıklar, 20. yüzyılın en büyük deniz savaşlarından birine dair somut kanıtlar ve güçlü anlatılar sunacak.

Yarışma sonunda seçilen eserler, uluslararası bir sergi ve dijital arşiv aracılığıyla dünya kamuoyuyla paylaşılacak.