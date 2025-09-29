Türkiye İş Bankası'ndan 'Aşina Yüzler' Sergisi Hatay'da Açıldı

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonundan derlenen "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri" kapsamındaki "Aşina Yüzler" başlıklı sergi, Hatay'da düzenlendi.

Türkiye İş Bankası Antakya Şubesi'nde açılan sergide, resim sanatçıları Feyhaman Duran, Edip Hakkı Köseoğlu, Nuri İyem, Belkıs Mustafa, Adnan Çoker, Ergin İnan, Semiha Berksoy, Hakkı Anlı ve Ayhan Dürrüoğlu'nun eserleri yer aldı.

Sergiye katılan sanat tarihçisi Doç. Dr. Fırat Arapoğlu, katılımcılara sanatçılar ve portreleri hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte çocuklara yönelik atölye çalışmaları da yapıldı.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Müdürü Ayşe Canan Atlığ, gazetecilere, "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri"nin, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin öğrenme programlarının parçası olarak başlatıldığını söyledi.

Atlığ, müze koleksiyonundaki önemli eserleri, sergilerde sanatseverlerle buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Sergiye İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç, Hatay Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Ali Ateş ve İş Bankası Antakya Şube Müdürü Hasan Erses de katıldı.