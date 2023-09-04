Türkiye'de İlk Uluslararası Tekstil Bienali Açıldı

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Uluslararası Tekstil Bienali, "Yavaş Kumaş" temasıyla, 92. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında açıldı.

Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Atlas Pavyonu'nda açılışı yapılan ve küratörlüğünü Nihat Özdal'ın yaptığı sergide, Türkiye, Arjantin, ABD, Güney Kore, Hollanda, İspanya, Yunanistan, Sırbistan, İtalya, İngiltere, Macaristan, Almanya, Irak, Ukrayna, Suriye, İran ve İrlanda'dan 57 sanatçının eserleri yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, törende yaptığı konuşmada, İzmir'in 8 bin 500 yıllık tarihi boyunca Akdeniz'in en önemli ticaret ve liman kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Hareketli ticaret hayatı ve çok kültürlü yapısıyla sanat alanında da İzmir'in Akdeniz'in en özgün şehirlerinden biri olduğunu aktaran Soyer, şunları kaydetti:

"İzmir'in tarihinden ve tekstille olan ilişkisinden aldığımız ilhamla, Türkiye'de bir ilk olacak Uluslararası Tekstil Bienali'ni açılışını gerçekleştiriyoruz. Bienalimizin teması 'Yavaş Kumaş' olarak belirlendi. Dünyanın ilk CittaSlow Metropolü olan İzmir, tüm dünyada ve tekstil sektöründe de etkisi hissedilen yavaşlık kavramını Bienalin merkezine taşıyor. 17 farklı ülkeden 57 sanatçının, farklı kumaş ve tekniklerle hazırladıkları eserler, Kültürpark'taki Atlas Pavyonu ve Pakistan Pavyonu'nun yanı sıra Kemeraltı'nda Agora Antik Kenti, Etz Haim Sinagogu ve Alga Çikolata Fabrikası'nda da sanatseverlerle buluşacak. İzmir kentinin yüzlerce yıllık tarihsel mirası bienalimize ev sahipliği yapacak."

Bienalin küratörü Nihat Özdal ise Türkiye'de ilk kez düzenlenen böylesine anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, emek veren sanatçı ve çalışanlara teşekkür etti.

Uluslararası Tekstil Bienali, 24 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.