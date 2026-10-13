Türkiye Bilişim Ödülleri'ne başvurular 1 Aralık 2026'da sona erecek

Türkiye Bilişim Ödülleri'ne başvurular 1 Aralık 2026'da sona erecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 1 Aralık 2026 olan programda ödüller, 22 Aralık 2026'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı. Başvuruların 1 Aralık 2026'da sona ereceği duyuruldu.
İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın himayelerinde, Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 1 Aralık 2026 olan program kapsamında ödüller, 22 Aralık 2026 tarihinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı