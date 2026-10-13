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Türkiye Bilişim Ödülleri'ne başvurular 1 Aralık 2026'da sona erecek

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Türkiye Bilişim Ödülleri'ne başvurular 1 Aralık 2026'da sona erecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 1 Aralık 2026 olan programda ödüller, 22 Aralık 2026'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı. Başvuruların 1 Aralık 2026'da sona ereceği duyuruldu.

İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın himayelerinde, Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 1 Aralık 2026 olan program kapsamında ödüller, 22 Aralık 2026 tarihinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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