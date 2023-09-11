Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a Sinemamızın Yüzü ödülü verilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen ve Başkan Zeydan Karalar'ın onursal başkanlığını yaptığı 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Cumhuriyet'in 100. yılına özel "Sinemamızın Yüzü" ödülü Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a değer görüldü.

Altın Koza'nın büyük ödül gecesinde "Sinemanın Yüzü" Özel Ödülü, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde, ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi, sinemanın sultanı Türkan Şoray'a ve sinema kariyeriyle unutulmazlar arasına giren Kadir İnanır'a verilecek.

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival Yönetim Kurulu üyeleri; Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Gökhan Mutlay, Hüseyin Orhan ve Mahmut Göğebakan, Türk Sineması'na katkılarından dolayı iki usta isme, bu özel ödülü verme kararı aldı.

Sanatçılara ödülleri, 23 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalin kapanış gecesinde takdim edilecek.

220 filmde başrol oynayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Türkan Şoray, 1973 yılında rol aldığı Mahpus filmiyle, 5. Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü almıştı.

Türk Sineması'nın unutulmaz aktörlerinden Kadir İnanır ilk kez, 1973 yılında Utanç filmiyle 5. Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü almış, 2011 yılında 18. Uluslararası Adana Film Festivali'nde de "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün sahibi olmuştu.